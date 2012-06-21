Луганська обласна влада уклала угоду про соцпартнерство з Групою «Метінвест»

Між Луганською обласною державною адміністрацією, Луганською обласною радою і ТОВ «Метінвест холдинг» сьогодні було підписано Угоду про соціальне партнерство на 2012 рік на 8,5 млн. грн. інвестицій, повідомляє кореспондент УНІАН.

«Партнерство з виробничими підприємствами, що працюють у нашій області, дає можливість поліпшити якість життя жителів регіону через вирішення насущних соціальних проблем», – заявив голова Луганської облдержадміністрації Володимир Пристюк у ході підписання угоди.

Він також відзначив відповідальне ставлення керівництва Группи «Метінвест» до участі у житті регіонів, де розташовані її підприємства і живуть її працівники. «Керівництво розуміє, що головне – це людина, її здоров'я, добробут її сім'ї, комфортність її побуту», – сказав голова облдержадміністрації.

«Метінвест» ставить особливі пріоритети в соціальному плані: безпека праці робітників на наших підприємствах, досягнення європейських стандартів захисту довкілля, гідна оплата праці та участь у соціальних програмах регіонів присутності», – заявив у свою чергу генеральний директор Групи «Метінвест» Ігор Сирий. Він відзначив, що за останні три роки «Метінвест» вклав у «Краснодонвугілля» близько 1,5 млрд. грн. і планує нарощувати інвестиції. При цьому 220 млн. грн. пішло на безпеку праці робітників.

«Навіть у період кризи ми продовжували свої соціальні інвестиції», – відзначив І.Сирий. Він розповів, що Група брала участь у проведенні аналізу найгостріших проблем регіону і розробці Стратегії розвитку Краснодона. З поточного року «Метінвест» починає активно інвестувати в реалізацію цієї стратегії. «Ми мріємо створити європейські стандарти проживання у регіонах нашої присутності», – наголосив гендиректор Групи «Метінвест».

За словами В.Пристюка, Угода про соціальне партнерство на 2012 рік передбачає соціальні інвестиції «Метінвесту» у вирішення найгостріших соціальних проблем Краснодона, де розташоване належне компанії вугледобувне підприємство «Краснодонвугілля». «Але ми сподіваємося, що ця угода стане першим кроком. Наступного року плануємо підписати угоду вже на 3 роки», – заявив керівник облдержадміністрації.