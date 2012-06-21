Депутати ухвалили закон про адмінпослуги з урахуванням усіх пропозицій Януковича

Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про адміністративні послуги» (№9515), врахувавши всі пропозиції Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 235 із 416 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

В законі передбачено, що суб'єкт надання адміністративних послуг забезпечує можливість безоплатного одержання суб'єктами звернення у достатній кількості бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги, в тому числі одержання бланків з веб-сайтів суб'єктів надання адміністративних послуг, у центрах надання адміністративних послуг.

Бланки документів, у тому числі суворого обліку, які використовуються органами виконавчої влади, іншими державними органами для оформлення результатів надання адміністративних послуг (крім власних бланків цих органів), виготовляються виключно на державних підприємствах, перелік яких визначається Кабінетом міністрів України та яким органи виконавчої влади та інші державні органи безпосередньо і замовляють виготовлення таких бланків.

Суб’єкт надання адміністративних послуг забезпечує вільний доступ до своїх приміщень, в яких здійснюється прийом суб’єктів звернень, у тому числі належні умови для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями.

В законі передбачено, що суб'єктам надання адміністративних послуг забороняється здійснювати прийом заяв суб'єктів звернень щодо надання адміністративних послуг, видавати суб'єктам звернень оформлені результати надання адміністративних послуг, якщо такі послуги за законом надаються через центри надання адміністративних послуг.

У Прикінцевих та перехідних положеннях закону передбачено, що ціни на бланки документів, у тому числі суворого обліку, які використовуються органами виконавчої влади, іншими державними органами для оформлення результатів надання адміністративних послуг (крім власних бланків цих органів), установлюються відповідно до частини п'ятої статті 191 Господарського кодексу України.

Також передбачено статтю 4 Закону України "Про підприємництво" доповнити частиною такого змісту: "Діяльність, пов'язана із виготовленням бланків документів, у тому числі суворого обліку, які використовуються органами виконавчої влади, іншими державними органами для оформлення результатів надання адміністративних послуг (крім власних бланків цих органів), може здійснюватися тільки на державних підприємствах, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України. Порядок виготовлення таких бланків та забезпечення ними суб'єктів надання адміністративних послуг встановлюється Кабінетом міністрів України". Передбачено статтю 11 "Прикінцеві положення" Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" доповнити пунктом 21 такого змісту: «Дозвільні центри, утворені відповідно до цього Закону, є складовою частиною центрів надання адміністративних послуг, що створюються відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги".