ТОП-10 (21 червня)

Пропозиція зерна в 2012-2013 МР становитиме 60 млн. тонн

Затверджено програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад

За використання полігону "Нитка" Росія вперше розрахувалася з Україною готівкою

Кабмін пропонує призначити Порошенка членом Ради керівників у Світовому банку

Держзембанк буде створено як окрему фінустанову. Ставка за кредитами - 8-9% річних

Мінфін виплатив за ОВДП 1,075 млрд грн

“ПриватБанк” збільшив статутний капітал на 10% - до 14,898 млрд грн

ВР збільшила видатки бюджету на 26 млн грн.

Янукович підписав зміни до бюджету щодо розрахунків енергогенерувальних компаній

Путін хоче посилити вплив Росії у МВФ

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Пропозиція зерна в 2012-2013 МР становитиме 60 млн. тонн

Пропозиція зерна в Україні в 2012-2013 маркетинговому році (МР, липень 2012 – червень 2013) становитиме 60 млн. тонн.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства аграрної політики і продовольства.

«На ринок буде запропоновано більш як 60 млн. тонн зерна. Вони складаються з 48-49 млн. тонн урожаю поточного року і 12 млн. тонн перехідних запасів. При внутрішньому споживанні 27 млн. тонн, перехідних запасах - 5 млн. тонн, 27 млн. тонн може бути на експорт, - відзначив в.о. міністра аграрної політики і продовольства, президент НААН Микола Безуглий. - Тому проблем ні з продовольчим, ні з фуражним зерном не буде. Дай Бог, щоб наші зернотрейдери справилися з експортом такого обсягу зернових культур».

М.Безуглий також спрогнозував, що валове виробництво олійних культур може бути на рівні 11-12 млн. тонн.

«Наші МЕЗи (олієекстракційні заводи) перероблять до 10 млн. тонн, тому нам потрібно буде експортувати 2-2,5 млн. тонн олійних, - відзначив він. - Так економічна ситуація з виробництвом зернових і олійних культур в цілому по країні буде задовільною».

На думку М.Безуглого, проблемною ситуація буде в південних регіонах.

«На превеликий жаль, рівень інтенсифікації технологій тут низький. Так вже склалося історично, що в ці регіони інвестори неохоче вкладають кошти. Порушення структур сівозмін, використання неприпустимих попередників щорічно призводить до збільшення втрат урожаїв у степових районах України», - відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, згідно з прогнозним балансом попиту і пропозиції зерна на новий МР, Мінагропрод прогнозує експорт зерна з України в 2012-1013 маркетинговому році на рівні майже 26 млн. тонн проти 23 млн. тонн, очікуваних за наслідками поточного сезону.

За розрахунками Мінагропроду, експорт пшениці в 2012/2013 МР становитиме 8,3 млн. тонн, зокрема продовольчої – 6,54 млн. тонн, ячменю – 1,7 млн. тонн і кукурудзи – 15 млн. тонн.

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Затверджено програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад

Верховна Рада Україна ухвалила Закон «Про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012-2015 роки».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 345 із 421 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.

Відповідно до закону, Кабінет міністрів має при підготовці проекту закону «Про внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік» та проектів законів про державний бюджет України на наступні роки передбачати кошти для фінансування заходів, передбачених Програмою.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, органи місцевого самоврядування протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим законом мають розробити та затвердити відповідно до завдань Програми регіональні та місцеві програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад. А під час розроблення та затвердження проектів місцевих бюджетів передбачати у них необхідні кошти для забезпечення виконання регіональних та місцевих програм (заходів).

Даною Програмою передбачено передачу гуртожитків у власність територіальних громад для забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків.

Відповідно до Програми, пооб’єктний перелік гуртожитків державної форми власності, які підлягають передачі у власність територіальних громад, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах житлової політики та житлово-комунального господарства, щороку під час розподілу коштів між регіонами в межах бюджетних призначень на відповідний рік.

Як очікується, в результаті виконання Програми у власність територіальних громад буде передано 1058 гуртожитків загальною площею 2457,82 тис. кв. метрів, що сприятиме зменшенню зумовленої житловою проблемою соціальної напруженості в суспільстві, яка існує багато років.

Зокрема, у власність територіальних громад планується передати: у 2012 році - 214 гуртожитків; у 2013 році - 263 гуртожитки; у 2014 році - 294 гуртожитки; у 2015 році - 287 гуртожитків.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів та інших джерел, передбачених законом.

Загальний обсяг фінансування, передбачений регіональними програмами передачі гуртожитків у власність територіальних громад, становить 1224 400,1 тис. грн, з них з державного бюджету – 612 200,05 тис. грн, з місцевих бюджетів – 612 200,05 тис. грн.

Обсяг видатків на виконання Програми уточнюється під час складення проекту державного бюджету України на відповідний рік.

Розподіл коштів між регіонами здійснюється відповідно до затвердженого Кабінетом міністрів України Порядку використання коштів, передбачених для виконання Програми.

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За використання полігону "Нитка" Росія вперше розрахувалася з Україною готівкою

Міністерство оборони Російської Федерації розрахувалося з Міністерством оборони України за використання полігону злітно-посадкових систем “Нитка”, розташованого в Криму.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із ЗМІ Міноборони України, вперше, починаючи з 2006 року, оплату здійснено грошовими коштами.

Так, на виконання Угоди між урядами України та РФ про використання полігону “Нитка”, підписаної 7 лютого 1997 року в Києві, та Протоколу узгодження фактичної вартості взаємних послуг (зобов’язань) між українською та російською сторонами з використання зазначеного полігону в 2007 і 2010 роках в інтересах морської авіації ВМФ Російської Федерації, підписаного 8-9 червня 2012 року, російська сторона перерахувала на валютний рахунок Міністерства оборони України 1 373 809, 15 доларів США, йдеться в повідомленні.

Кошти, отримані від російської сторони за використання полігону “Нитка”, будуть проконвертовані в національну валюту та спрямовані на ремонт і відновлення військової техніки та озброєння української армії та сил флоту, підкреслили в Міноборони.

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Кабмін пропонує призначити Порошенка членом Ради керівників у Світовому банку

Кабінет Міністрів України пропонує голові держави призначити міністра економічного розвитку і торгівлі Петра Порошенка керівникам від України – членом Ради керівників у Світовому банку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, відповідний проект Указу Президента України, підготовлений Мінекономрозвитку, схвалено на засіданні Кабінету міністрів 20 червня.

Нагадаємо, що відповідно до положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Мінекономрозвитку: формує і забезпечує реалізацію державної політики у сфері співпраці з міжнародними фінансовими організаціями; координує роботу, пов'язану з ініціацією, підготовкою і реалізацією проектів економічного і соціального розвитку України, які підтримуються МФО (Світовий банк, ЄБРР, Європейський інвестиційних банк); здійснює організаційне і аналітичне забезпечення діяльності керівника від України – члена Ради керівників Світового банку; формує і реалізує державну політику у сфері державних закупівель.

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Держзембанк буде створено як окрему фінустанову. Ставка за кредитами - 8-9% річних

Державний земельний банк, створення якого передбачено законопроектом «Про ринок земель», буде створено як окрему фінансово-кредитну установу, а не на базі іншого банку, як планувалося раніше.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Державного агентства земельних ресурсів Сергій Тимченко сьогодні на прес-конференції.

За його словами, Кабінет міністрів, Національний банк України, а також Національна академія аграрних наук України найближчим часом представлять покроковий план дій зі створення Держзембанку.

С.Тимченко відзначив, що концепція створення банку передбачає розвиток земельних територій, консолідацію земель сільськогосподарського призначення, управління землями держвласності, забезпечення продовольчої безпеки країни, а також видачу дешевих кредитів дрібним і середнім сільгоспвиробникам під заставу землі.

Голова агентства уточнив, що банк надаватиме кредити під 8-9% річних під заставу землі для власників або під заставу права оренди землі для орендарів.

За оцінками Держземагентства, такі кредити дадуть можливість сільгоспвиробникам за 2-3 роки відновити своє матеріальне забезпечення, а потім за 5 років на 15% збільшувати виробництво.

За словами керівника відомства, статутним фондом банку стане вся сільськогосподарська земля державної власності — близько 10 млн га.

С.Тимченко повідомив, що банк розпочне роботу після введення сільгоспземель в обіг, після ухвалення закону про ринок земель.

За його очікуваннями, закон про ринок земель буде прийнято у цілому після парламентських виборів новим складом парламенту поточного року.

Керівник відомства нагадав, що на створення Держзембанку поточного року в держбюджеті передбачено 120 млн грн.

У свою чергу фінансовий директор Державної земельної служби і земельного банку Королівства Нідерландів Пітер Ван Дер Ягт відзначив, що за ініціативи С.Тимченко було створено міжнародну експертну групу з провідних фахівців Євросоюзу в земельній сфері для допомоги в завершенні земельної реформи в Україні.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2011 року Мінагропрод спільно з Національним банком України створили робочу групу зі створення Державного земельного (іпотечного) банку. Головною метою створення Державного земельного (іпотечного) банку є формування системи довгострокового іпотечного кредитування аграріїв для технічного і технологічного переоснащення сільськогосподарського виробництва.

Планується, що банк видаватиме кредити під не більш як 8% річних малому і середньому бізнесу для купівлі сільгоспземель, а також безвідсоткові кредити на проекти, в яких зацікавлена держава.

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Мінфін виплатив за ОВДП 1,075 млрд грн

Міністерство фінансів України 20 червня здійснило виплату за облігаціями внутрішньої державної позики на 1,075 млрд грн.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Згідно з інформацією Державної казначейської служби, станом на 18 червня 2012 року видатки з обслуговування державного боргу становили 10,748 млрд грн (за внутрішнім державним боргом – 7,213 млрд грн, за зовнішнім – 3,535 млрд грн).

На цю ж дату витрати з погашення державного боргу становлять 26,851 млрд грн (в т.ч. за внутрішнім державним боргом – 17,242 млрд грн, за зовнішнім – 9,609 млрд грн).

Станом на 20 червня ц.р. обсяг залучених шляхом запозичення коштів склав 40,319 млрд грн.

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“ПриватБанк” збільшив статутний капітал на 10% - до 14,898 млрд грн

“ПриватБанк” (Дніпропетровськ) збільшив статутний капітал на 10% - до 14,898 млрд грн. Про це йдеться в повідомленні банку, переданому УНІАН.

Згідно з наданою інформацією, 20 червня банк провів реєстрацію нової редакції свого Статуту. Зміни внесено у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу банку на 1,352 млрд грн (новий статутний капітал — 14,898 млрд грн, нова номінальна вартість однієї акції - 230,45 грн, кількість акцій не змінилася - 64645500 штук).

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня ц.р. акціонери «ПриватБанк» ухвалили рішення не виплачувати дивіденди за 2011 рік й направити 95% прибутку, який становив 1,426 млрд грн, на збільшення статутного капіталу шляхом збільшення вартості акцій банку на 20,92 грн до 230,45 грн за одну акцію.

Довідка УНІАН. ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) засноване в 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Банк у I кварталі 2012 року отримав чистий прибуток 267,011 млн грн.

Активи банку на 1 квітня 2012 року становили 153,655 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 105,936 млрд грн, зобов'язання - 136,649 млрд грн, статутний капітал - 13,545 млрд грн, власний капітал - 17,006 млрд грн.

Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов володіють по 33,7545% акцій «ПриватБанку», кіпрська Triantal Investments Ltd. - 24,99%.

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ВР збільшила видатки бюджету на 26 млн грн.

Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 268 із 421 народного депутата, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом збільшено асигнування загального фонду Державного бюджету України на 2012 рік Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України за бюджетною програмою КПКВК 2201470 «Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами» в сумі 16 млн грн, у тому числі на оплату праці – 11,88 млн гривень. Цими коштами передбачено оплата праці науково-педагогічних працівників, залучених для проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Крім того законом збільшено на 9,5 млн грн асигнування загального фонду Державного бюджету України на 2012 рік субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій та бюджету Києво-Святошинського району Київської області для сіл Малютянської сільради. Дана норма була розкритикована народним депутатом України Павлом Жебрівським (фракція НУ-НС). Він зазначив, що ці кошти спрямовуються на округ, де балотуватиметься від Партії регіонів Петро Мельник. Він зазначив, що це є порушенням законодавства України і є прямим фінансуванням виборчої кампанії для окремого кандидата з бюджету держави.

Всі видатки передбачені даним законом будуть покриті за рахунок додаткових надходжень до бюджету частини чистого прибутку державних унітарних підприємств та їх об’єднань.

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Янукович підписав зміни до бюджету щодо розрахунків енергогенерувальних компаній

Президент України Віктор Янукович підписав Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» щодо розрахунків енергогенеруючих компаній перед державним бюджетом».

Законом передбачено збільшити видатки за бюджетною програмою «субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості перед підприємствами водопостачання та водовідведення різниці в тарифах на надання послуг із централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування». Сума таких видатків становить 2 398 511,7 тис. гривень.

Джерелом додаткових видатків держбюджету мають стати надходження до спеціального фонду Державного бюджету від: погашення заборгованості та зобов'язань енергогенеруючих компаній перед Державним агентством резерву за отримане у 1997-2000 роках згідно з рішеннями Кабінету міністрів України органічне паливо; плати енергогенеруючих компаній за надання державних гарантій та плати за користування субкредитами, наданими енергогенеруючим компаніям на впровадження Проекту розвитку ринку електроенергії і Проекту реабілітації та розширення централізованого теплопостачання м. Києва, у тому числі надходження внаслідок стягнення пені за невиконання умов надання кредитів. Крім того, передбачено визначити джерелом формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2012 рік у частині кредитування повернення субкредитів, наданих енергогенеруючим компаніям на впровадження Проекту розвитку ринку електроенергії і Проекту реабілітації та розширення централізованого теплопостачання м. Києва.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила цей закон 8 червня 2012 року.

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Путін хоче посилити вплив Росії у МВФ

Москва. Росія хоче посилити свій вплив у Міжнародному валютному фонді і виступає за його реформу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав президент Росії Володимир Путін під час Петербурзького міжнародного економічного форуму.

Зокрема він нагадав, що Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південно-Африканська Республіка в ході засідання «двадцятки» взяли на себе додаткові зобов'язання надати в розпорядження МВФ близько 75 мільярдів доларів.

«Природним є наше бажання впливати на те, як розпоряджатимуться цими коштами. Вважаємо, що від декларацій потрібно переходити до реальної реформи МВФ, інших міжнародних фінансових інституцій, до реформи, яка б враховувала нову економічну розстановку сил», - сказав В.Путін.

Він відзначив, що Росія вважає, що необхідні невідкладні скоординовані дії для розчищення і оздоровлення глобальних фінансів, їх жорстке прив'язування до фундаментальних показників реального сектору економіки. При цьому справедливо і обґрунтовано порушувати питання про посилення ролі так званих країн, що розвиваються, і так званих нових економічних держав у розробці і ухваленні кроків, що визначають характер глобального економічного порядку, додав президент РФ.

На його думку, в цілому потрібно вести мову про вироблення оновлених життєздатних правил світової торгівлі і взаємних інвестицій, про реальне розв’язання питань стійкого розвитку, включаючи, звичайно, і енергобезпеку.

В.Путін підкреслив, що всі ці теми має намір зробити ключовими і активно просувати їх в ході майбутнього головування Росії у «двадцятці» в 2013 році.

«Ми запропонували нашим партнерам зібратися саме тут, у Петербурзі, через рік», - сказав В.Путін.

Російські президент вважає, що прийшов час, коли «двадцятка» має повною мірою узяти на себе тягар ефективного лідерства. Це означає, що «двадцятка» не повинна перетворитися на черговий елітний клуб, який піклується виключно про своїх членів.

««Двадцятка» покликана стати тим майданчиком, де виробляються справедливі правила для стійкого розвитку всієї світової економіки. Глобальний характер світової економіки, коли всі залежать один від одного, передбачає сьогодні і глобальний характер відповідальності, насамперед, зрозуміло, для провідних економік світу», - сказав В.Путін.

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УНІАН