Анонс на 22 червня

* Відбудуться громадські слухання та презентація результатів розробки ТЕО Національного проекту «Якісна вода», під час якої буде представлений перелік перших 10 міст, в яких буде реалізовуватися пілотний проект; очікувана вартість чистої води, інші кількісні та якісні характеристики реалізації проекту. Учасники: В.Каськів, голова Держінвестпоекту України, В.Серпокрилов, директор ДП «Національний проект «Якісна вода»; В.Гончарук, експерт, директор Інституту колоїдної хімії та хімії води, Л.Нестеренко, комерційний директор ЗАТ «Ключ Здоров'я». Модератор - директор департаменту Національних проектів Ю.Гусєв.

* За участю Глави Уряду відбудеться урочисте вручення Премії КМУ за особливі досягнення молоді у розбудові України. Традиційно, з 2000 р., до Дня молоді вручать шістдесят премій в шести номінаціях: за виробничі, наукові, творчі та спортивні досягнення, за особисту мужність і внесок у розвиток молодіжного руху. Запрошені: міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник, голова Держслужби молоді та спорту Равіль Сафіуллін, лауреати Премії з різних регіонів України. Передбачається підхід глави уряду до преси.

* Прес-конференція на тему: "Ситуація, яка склалася на ТОВ "Комплекс Агромарс" у зв'язку із загибеллю птиці. Причини відключення електрики на підприємстві". Учасники: заступник головного державного санітарного лікаря в Київській області, Держслужби ветеринарної медицини Валерій Майборода; заступник начальника ГУ ветеринарної медицини в Київській області, Держслужби ветеринарної медицини Микола Тібеж; заступник голови Вишгородської РДА В'ячеслав Савенок; директор з загальних питань ТОВ "Комплекс Агромарс" Олексій Марченко.

* Відбудеться засідання ГР при Держенергоефективності, на якому будуть розглянуті пропозиції громадських організацій щодо Проекту оновленої Енергетичної стратегії України на період до 2030 року.

* Відбудеться засідання журі десятого ювілейного Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості "Податки очима дітей - 2012". Будуть представлені кращі творчі роботи дітей на податкову тематику, що надійшли на конкурс з усіх регіонів України. Журі, яке очолює голова ДПС України Олександр Клименко, визначить переможців конкурсу за напрямами: художні твори, твори декоративно-прикладного мистецтва та літературні твори.

* Прес-конференція на тему: "IT-індустрія не відступить перед вето Президента". Учасники: Ігор Лисицький, голова "Ради з конкурентоспроможності індустрії інформаційно-комунікаційних технологій"; Андрій Бірюков, перший заступник голови "Ради з конкурентоспроможності індустрії інформаційно-комунікаційних технологій"; Олександр Кардаков, голова Наглядової ради компанії "Октава Капітал", засновник компаній "Інком" і "Датагруп".

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