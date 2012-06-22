Кашшаї визнав, що помилився, не зарахувавши гол збірної України у ворота Англії

Угорський арбітр Віктор Кашшаї визнав, що очолювана ним бригада арбітрів допустила помилку, не зарахувавши гол Марко Девіча у матчі збірних України та Англії.

Про це повідомляє сайт прихильників «Динамо Київ» з посиланням на офіційний сайт Угорської футбольної федерації.

«Після матчу ми подивилися повтори й відразу ж зрозуміли, що допустили помилку. Ми проаналізували ситуацію, але, відповідно до вимог УЄФА, судді не повинні коментувати власні рішення на публіці. У нас дуже невдячна професія, адже ми можемо прийняти 199 правильних рішень, але одна помилка може виявитись фатальною», - наголосив арбітр.

«Мені важко перенести те, що сталось, адже я знаю, скільки людей вірило в нас. Але не можна змінити те, що вже відбулось. Ми вимушені повернутися додому і повинні визнати, що ми закінчили Чемпіонат Європи не так, як планували, оскільки допустили велику помилку. Тим не менш, я впевнений, що всі члени моєї команди винесуть урок з цієї невдачі, і в наступному сезоні ми зможемо довести, що все ще залишаємось в авангарді світового суддівства», - наголосив В.Кашшаї.

Джерело: http://fc-dinamo.kiev.ua/