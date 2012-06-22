ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 22 червня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Лисичанському НПЗ шукають нового власника» пише: Луганська ОДА зі схвалення влади заявила про пошук нового інвестора для ПрАТ «ЛИНИК».

http://delo.ua/business/lisichanskomu-npz-ischut-novogo-sobstvennika-179863/

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Також «Діло» в публікації «Євро-екватор: Як позначилася на харчопромі перша половина чемпіонату» пише: 20 червня минула рівно половина європейського чемпіонату з футболу. Бізнес може підбити проміжні підсумки і порівняти очікування з реальним ефектом.

http://delo.ua/business/evro-ekvator-kak-skazalas-na-pischeprome-pervaja-polovina-chempion-179859/

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«Діло» в публікації «Середній бізнес до виборів одержить п'яту групу єдиного податку» пише: у комітеті з фінансів Верховної Ради з'явився законопроект, яким пропонується ввести п'яту групу єдиного податку.

http://delo.ua/ukraine/srednij-biznes-k-vyboram-poluchit-pjatuju-gruppu-edinogo-naloga-179858/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Товариші по зброї», в якій пише: секретар РНБО Андрій Клюєв обговорив з керівниками підприємств держконцерну "Укроборонпром" критичну ситуацію, що склалася в оборонно-промисловому комплексі. Міністр оборони Дмитро Саламатін констатував, що через брак коштів його відомство перестало купувати нові зразки озброєння. Для виходу з кризи, на думку секретаря РНБО, уряду необхідно підготувати пропозиції щодо кредитування підприємств ОПК під експортні контракти.

http://www.kommersant.ua/doc/1963402

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Не по дорозі», в якому пише: створення спільного підприємства "Укрзалізниці" і Skoda відкладається до закінчення реформи УЗ. Натомість монополія буде вимушена купити у чеського виробника 30 локомотивів, хоча вони, за оцінками експертів, обійдуться їй як мінімум на 15% дорожче за продукцію, яку планує випускати спільне підприємство.

http://www.kommersant.ua/doc/1963904

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Газета «Сьогодні» в публікації «В Україні підвищили тарифи на «стаціонарний» телефон» пише: НКРЗІ сподівається, що зміни набудуть чинності вже 1 липня.

http://www.segodnya.ua/news/14398647.html

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Також «Сьогодні» в публікації «Українці не йдуть за вкладами СРСР» пише: ажіотажу навколо виплат немає - частина вкладників роз'їхалися, частина махнули рукою на ці гроші.

http://www.segodnya.ua/news/14398293.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Нафтові «кровосісі», або Скільки ще держава буде годувати переробників» пише: Кабмін і далі підлещується до власників НПЗ, продовжуючи їм старі стандарти якості на бензин і обіцяючи всілякі пільги. Натомість пора ставити питання руба: хочете залишитися на ринку - інвестуйте у нове обладнання...

http://economics.unian.net/ukr/detail/131654

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Держава сама у себе купить активи, що приватизовуються», пише: в уряді РФ обговорюється оригінальний спосіб приватизації - на гроші фонду національного добробуту.

http://www.vedomosti.ru/politics/news/2029898/chastniku_ne_dostanetsya

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Також «Ведомости» в публікації «Москву визнали одним із найгірших місць у країні для підприємництва» пишуть: 120-те місце Росії в рейтингу Doing Business зумовлене тим, що всі виміри роблять у Москві. Столиця - одне з найгірших місць у країні для підприємництва, випливає з внутрішньоросійської версії рейтингу, а найкращим визнано Ульяновськ.

http://www.vedomosti.ru/politics/news/2029924/moskva_tyanet_vniz

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Видання «Известия» в публікації «Столичні ресторани розкажуть про калорійність страв» пише: мерія Москви хоче, щоб у меню вказували харчову та енергетичну цінність пропонованої їжі.

http://izvestia.ru/news/528195

(УНІАН)