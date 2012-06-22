Угода з компанією Skadden щодо справи Тимошенко обійшлася у менш ніж 100 тис грн - Лавринович

Міністр юстиції України Олександр Лавринович заявляє про укладення договору з американською юридичною компанією Skadden щодо розгляду справи «Тимошенко проти України» в Європейському суді на суму менше, ніж 100 тис грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив на засіданні парламенту під час Години запитань до уряду, відповідаючи на запитання представників опозиції.

Зокрема, народний депутат України Сергій Соболєв звернувся до О.Лариновича із запитанням, щоб той озвучив суму, на яку укладено договір, зазначивши, що досить сумнівно, щоб американська юридична компанія Skadden працювала в Україні за 12 тис. дол.

«Та їм тільки квитки дорожче обійдуться», - наголосив С.Соболєв.

У відповідь О.Лавринович підтвердив: «Міністерство юстиції України в суворій відповідності із законодавством України уклало угоду з всесвітньо відомою американською компанією на суму менше 100 тис грн.»

«Договір підписаний обома сторонами і його виконують обидві сторони. І ми отримали відповідний звіт цієї компанії, який буде використаний Міністерством юстиції при підготовці позиції Кабінету міністрів України при розгляді відповідної справи у Європейському суді з прав людини», - наголосив він.

О.Лавринович зазначив, що відповідно до чинного законодавства «проведення тендерів передбачається як і для інших закупівель, починаючи з певної суми».

Він також підкреслив, що даний договір укладено без тендера, оскільки «та сума, на яку укладено договір, з американською компанією Skadden є меншою, від цієї суми і вона не передбачає проведення обов’язкового тендера».

Як повідомляв УНІАН, В.Янукович в інтерв'ю німецькому журналу SUPERillu заявив, що світі немає політика, причетного до такої великої кількості кримінальних справ, як екс-прем'єр-міністр України Ю.Тимошенко.

"У всьому світі немає політика, причетного до такої великої кількості кримінальних справ, як Юлія Тимошенко. Але зараз важливо прояснити цю справу з юридичної точки зору", - заявив Президент, додавши, що українська сторона запитує для цього експертну оцінку американської компанії Skadden.