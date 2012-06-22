У продаж надійшли квитки на матч півфіналу Євро-2012 27 червня у Донецьку

У продаж надійшли квитки на матч півфіналу Євро-2012, який відбудеться 27 червня у Донецьку.

Про це УНІАН повідомила прес-служба українського місцевого організаційного комітету Євро-2012.

За повідомленням, 27 червня у Донецьку зустрінуться збірна Португалії з переможцем третього чвертьфіналу (Іспанія або Франція).

У продаж надійшла обмежена кількість квитків на матч, який пройде 27 червня на «Донбас Арені». Квитки можна придбати на сайті УЄФА, в касах "Донбас Арени" та у відділеннях Укрсоцбанку.

Як пояснив директор турніру в Україні Маркіян Лубківський, у продаж надійшла невелика кількість квитків, що були заброньовані федераціями, які в результаті вибули з боротьби за чемпіонський титул.

Водночас він повідомив, що незважаючи на те, що українська збірна припинила свою участь в турнірі, українці й надалі з інтересом спостерігають за футбольними баталіями та прагнуть пропри все потрапити на стадіони. «Українці мають унікальну нагоду побачити гру найкращих європейських збірних у себе вдома та поринути в атмосферу УЄФА Євро-2012. За тиждень цей турнір вже стане історією, але яскраві емоції та позитив, який приніс турнір в Україну залишаться серцях вболівальників на все життя!» – сказав М.Лубківський.