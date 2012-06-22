Анонс на 25 червня

* Відбудеться акція столичних підприємців під гаслом: «У розпал футбольного чемпіонату «останнє китайське попередження »київським чиновникам!». На знак протесту проти захоплень власності підприємців столиці, ігнорування галузі, створює близько сотні тисяч робочих місць і свавілля чиновників, столичні підприємців зберуться біля КМДА. Більше 2000 учасників акції, щоб показати владі свою солідарність і готовність до жорстких дій, надінуть «білі стрічки» і будуть роздавати їх усім, хто готовий до них приєднатися.

* Прес-конференція на тему: «Україна, Росія і газ, або Надія помирає останньою». Учасники: директор Інституту політичного аналізу і міжнародних досліджень Сергій Толстов, директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич.

* На порталі ЛІГА.net відбудеться Інтернет-конференція Олега Устенка, виконавчого директора Міжнародного фонду Блейзера на тему: "Перспективи української економіки після парламентських виборів 2012 року". Питання: Тенденції української економіки в першій половині 2012 року? Основні економічні виклики 2-го півріччя 2012року? Наскільки виправдана жорстка монетарна політика НБУ? Що чекає гривню після парламентських виборів? Криза в Європі: бути чи не бути ЄС?

* Відбудеться семінар на тему «Юридичний аналіз реклами медичних послуг». Організатори: Асоціація правників України, Комітет з медичного права. Питання: Загальні аспекти реклами медичних товарів і послуг; Реклама медичних послуг: актуальні правові проблеми; Реклама по-українськи. Просування медичної продукції ціною здоров'я. Заборона реклами лікарських засобів та інших медичних технологій: нові умови ведення бізнесу та ін. Учасники дискусії: Олена Лищишина, директор Департаменту стандартизації медичних послуг Державного Експертного центру МОЗ України, Олег Мусій, голова Громадської ради при МОЗ України; Ольга Скорина, керівник юридичного департаменту Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів; Юлія Євушко, виконавчий директор мережі офтальмохірургічних клінік «Новий зір»; Богдан Кидонь, директор з маркетингу і продажів мережі лабораторій «Synevo». Модератор - Олена Беденко-Зварідчук, голова Комітету з медичного права АПУ, директор ЮК «МедАдвокат».

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