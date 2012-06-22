ЄС скасував рішення про позбавлення Угорщини допомоги з Фонду зближення

Брюссель. Рада міністрів з питань економіки та фінансів ЄС скасувала своє попереднє рішення про позбавлення Угорщини допомоги в 495 млн євро з Фонду зближення.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні Ради в Люксембурзі.

“Рада дійшла висновку, що Угорщина вжила заходів для коригування надмірного дефіциту бюджету на 2012 рік, згідно з рекомендація Ради від 13 березня”, - написано у повідомленні прес-служби Ради ЄС.

За оцінками Єврокомісії від 30 травня цього року, в результаті нових заходів, вжитих урядом Угорщини, дефіцит бюджету країни цього року очікується на рівні 2,5% ВВП, що нижче максимально дозволеного в Європі рівня в 3% ВВП. На наступний рік дефіцит бюджету Угорщини оцінюється в 2,7% ВВП.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня цього року Рада міністрів з питань економіки та фінансів ЄС схвалила рішення про позбавлення Угорщини частини допомогу з Фонду зближення.

Згідно з ним, передбачалося призупинити допомогу в 495 млн євро, передбачену на 2013 рік.