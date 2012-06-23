Збірна Німеччини перемогла Грецію - стала другим півфіналістом Євро-2012

Збірна Німеччини перемогла у чвертьфіналі у Гданську команду Греції з рахунком 4:2 і стала другим півфіналістом Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, після першого тайму німці вели у рахунку 1:0, гол на 39-й хвилині забив Філіп Лам.

На початку другої половини гри, на 55-й хвилині, завдяки м’ячу Георгіоса Самараса команда Греції відігралась.

Однак уже через 5 хвилин Самі Хедіра знову вивів Німеччину вперед, а Мірослав Клозе на 67-й та Марко Ройс на 74-й хвилинах довели рахунок до 4:1.

Після цього греки спромоглись лише на один м’яч, який на 89-й хвилині з пенальті забив Дімітріс Салпінгідіс.

Як повідомляв УНІАН, першою до півфінальної стадії Євро-2012 пробилась збірна Португалії, яка 21 червня у Варшаві перемогла з рахунком 1:0 команду Чехії.