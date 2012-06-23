УЄФА оштрафував Російський футбольний союз на 35 тисяч євро
15:38, 23 червня 2012Різне
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УЄФА оштрафував Російський футбольний союз (РФС) на 35 тисяч євро через інциденти за участю російських уболівальників на матчі групового етапу проти Греції у Варшаві.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
За повідомленням, РФС оштрафовано на 35 тисяч євро Контрольно-дисциплінарною інстанцією УЄФА за кидання на поле піротехнічних засобів та демонстрацію заборонених банерів російськими уболівальниками під час матчу групового етапу проти Греції, який відбувся у Варшаві 16 червня.
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