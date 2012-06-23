УЄФА оштрафував Російський футбольний союз на 35 тисяч євро

УЄФА оштрафував Російський футбольний союз (РФС) на 35 тисяч євро через інциденти за участю російських уболівальників на матчі групового етапу проти Греції у Варшаві.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

За повідомленням, РФС оштрафовано на 35 тисяч євро Контрольно-дисциплінарною інстанцією УЄФА за кидання на поле піротехнічних засобів та демонстрацію заборонених банерів російськими уболівальниками під час матчу групового етапу проти Греції, який відбувся у Варшаві 16 червня.