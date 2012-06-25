Іспанія виграла у Франції - стала третім півфіналістом Євро-2012

Збірна Іспанія перемогла у чвертьфіналі у Донецьку команду Франції з рахунком 2:0 і стала третім півфіналістом Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, на 19-й хвилині матчу нападник іспанської збірної Хабі Алонсо відкрив рахунок, забивши гол у ворота французів.

Протягом решти часу французи не спромоглися реалізувати гольові моменти, а на 91-й хвилині матчу Хабі Алонсо забив пенальті і гра була завершена з рахунком 2:0.

Як повідомляв УНІАН, першою до півфінальної стадії Євро-2012 пробилась збірна Португалії, яка 21 червня у Варшаві перемогла з рахунком 1:0 команду Чехії.

Таким чином 27 червня збірна Іспанії зіграє у Донецьку півфінальний матч із збірною Португалії.