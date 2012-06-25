Англія-Італія - 2:4 за пенальті

Англія - Італія 0:0, 2:4 - за пенальті.

Остання чвертьфінальна зустріч Євро-2012 стала першою грою Чемпіонату, де були екстра-тайм і післяматчеві одинадцятиметрові.

З чотирьох ударів англійської команди один прийшовся в поперечину, а один узяв воротар італійців - досвідчений, 34-річний Джанлуїджі Буффон, який захищає ворота збірної останні 15 років.

У італійських пробиваючих був один промах.

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У півфінальному матчі Італія зіграє у Варшаві 28 червня проти збірної Німеччини.

За день до того в Донецьку визначиться перший фіналіст з пари Португалія - ​​Іспанія.