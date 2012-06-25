ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 25 червня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» подає матеріал «Компанію Дерипаски запідозрили у грі на користь Glencore», в якому пише: причиною відмови холдингу Олега Дерипаски "Базел" у допемісії російської державної агрокомпанії могли стати зв'язки з Glencore.

http://delo.ua/business/kompaniju-deripaski-zapodozrili-v-igre-v-polzu-glencore-179944/

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Також «Діло» публікує матеріал «Мажоритарним акціонерам дадуть право викупу», в якому пише: Нацкомісія з цінних паперів і фондового ринку підготувала новий законопроект, який стосується акціонерних товариств. Експерти відзначають наявність у ньому низки позитивних пропозицій, але окремі норми відверто дискримінаційні стосовно міноритаріїв.

http://delo.ua/finance/mazhoritarnym-akcioneram-dadut-pravo-vykupa-179979/

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«Діло» у матеріалі «Крюківський вагонобудівний випробує новий потяг швидкістю до 220 км/год.» пише: підприємство відправило на випробування новий потяг, який у 1,5 раза швидший за Hyundai.

http://delo.ua/business/krjukovskij-vagonostroitelnyj-ispytaet-novyj-poezd-skorostju-do-179973/

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Видання «Комерсант-Україна» в публікації «Суд пустився у витрати» пише: сьогодні Київський районний суд Харкова продовжить слухання справи за звинуваченням колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко в ухилянні від сплати податків. Напередодні видання отримало у розпорядження повний текст обвинувального висновку. Майже п'яту частину документа, що налічує понад 100 сторінок, займає перелік покупок і витрат Тимошенко, податки з яких не сплачено. Всього, як тверидить слідство, очолювана нею компанія "Єдині енергетичні системи України" завдала державі збитків у розмірі понад 30 млн. грн, а особисто Юлія Тимошенко не сплатила більш як 681 тис. грн податків.

http://www.kommersant.ua/doc/1966416

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Також «Комерсант-Україна» в публікації «Продавайся хто може» пише: українські вугільні шахти планують продавати за інвестиційні зобов'язання і одну гривню. Вже наступного року інвесторам запропонують найбільші за запасами шахти. Експерти вважають, що такий незвичайний спосіб продажу – єдина можливість залучити охочих вкладати в галузь. На таких умовах шахти можуть зацікавити енергетиків, які розраховують, що Україна реалізує стратегію із переведення ТЕЦ з газу на вугілля, а також металургів.

http://www.kommersant.ua/doc/1966459

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Видання «Сьогодні» в публікації «Ошукані вкладники МММ розділилися: одні хочуть крові Мавроді, інші несуть гроші в нову піраміду» пише: «тисячники» пропонують робити внески від 20 доларів, але попереджають, що можна прогоріти.

http://www.segodnya.ua/news/14399718.html

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Також «Сьогодні» в публікації «Українські магазини заплатять штраф за брак терміналів, а банкомати почнуть попереджати про комісію» пише: НБУ ініціює реформу безготівкового розрахунку.

http://www.segodnya.ua/news/14399835.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «РЗ вмовляє уряд відкласти її приватизацію» пише: «Російські залізниці» намагаються переконати уряд РФ не поспішати з приватизацією компанії. Менеджмент РЗ оцінює 25% акцій всього лиш у 260 млрд руб. Оцінка чиновників майже втричі вища.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2121632/rzhd_skromnichaet

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Також «Ведомости» в публікації «Новій Москві може знадобитися на автодороги більш ніж 1 трлн руб.» пишуть: витрати на транспортну інфраструктуру нової Москви можуть лягти непосильним тягарем на бюджет Москви. Тільки на автомобільні дороги може знадобитися більш як 1 трлн рублів.

http://www.vedomosti.ru/realty/news/2121370/trillion_na_dorogi

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Видання «Известия» в публікації «Банки одержать законне право забирати іпотечні квартири» пише: зараз вони повинні проводити аукціони з продажу застав, а Мінекономрозвитку хоче дозволити їм одержувати квартири без зайвих процедур.

http://izvestia.ru/news/528272

(УНІАН)