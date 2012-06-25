З початку Євро-2012 кількість осіб, які щодня перетинають кордон України, зросла зі 190 до 260 тисяч

З початку чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 кількість осіб, які щодня перетинають кордон України, збільшилася з 190 до 260 тисяч.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Державної митної служби України Ігор Калетник сьогодні на брифінгу.

«Кількість осіб, які перетинають митний кордон під час Євро-2012, суттєво зросла. Якщо щоденна норма в Україні 190 тис., то митний кордон тепер проходять 260 тис. осіб, тобто на 70 тис. більше, ніж зазвичай», - сказав він.

За словами І.Калетника, загалом із початку чемпіонату Євро-2012 український кордон перетнули 4 млн. осіб. Також І.Калетник зазначив, що близько 500 тис. уболівальників скористалися спеціальними коридорами на українсько-польському кордоні.