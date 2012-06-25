Янукович високо оцінив роботу митників під час Євро-2012

Президент України Віктор Янукович високо оцінив роботу українських митників під час проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на урочистостях з нагоди Дня Державної митної служби.

«Слова щирої подяки, шани адресую митникам, які під час проведення в Україні Євро-2012 демонструють свій високий фаховий рівень, чемність і гостинність, відповідальність та знання справи», - сказав він.

За словами В.Януковича, за час Євро-2012 на 30% зросла кількість осіб, яка перетнули український кордон, й удвічі зросла кількість транспортних засобів.

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