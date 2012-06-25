Від початку Євро-2012 усі фан-зони турніру вже відвідали 5,5 млн чоловік

Керівник українського місцевого організаційного комітету Євро-2012 Маркіян Лубківський заявляє, що від початку Євро-2012 офіційні фан-зони турніру в українських та польських містах, які приймають чемпіонат, вже відвідали 5,5 млн чоловік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції у Києві.

За словами М.Лубківського, фан-зона у Києві є найуспішнішим проектом. «Він б’є всі рекорди», - сказав він.

Загалом, за інформацією М.Лубківського, на сьогодні усі офіційні фан-зони у двох країнах вже відвідали 5,5 млн чоловік.

Для порівняння він додав, що в Австрії і Швейцарії під час проведення Чемпіонату Європи 2008 року за весь турнір фан-зони відвідали 4,2 млн чоловік.

Зі свого боку заступник голови КМДА Анатолій Голубченко зауважив, що запорукою успіху київської фан-зони є те, що вона розташована у центрі міста, близько до НСК «Олімпійський». «Це зіграло ключову роль у її наповненості», - вважає він.

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