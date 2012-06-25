Україну від початку Євро-2012 відвідало до мільйона іноземців - Лубківський

Керівник українського місцевого організаційного комітету Євро-2012 Маркіян Лубківський заявляє, що Україну від початку Євро-2012 відвідало на 25% більше осіб, ніж за аналогічний період минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Києві.

За словами М.Лубківського, сьогодні зранку він мав розмову з керівництвом прикордонної служби.

Як сказав М.Лубківський, за інформацією прикордонників, Україну з початку турніру відвідало на 25% осіб більше, ніж аналогічний період минулого року.

Він зазначив, що в абсолютних цифрах це близько 900 тисяч – 1 мільйона іноземців.