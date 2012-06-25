Спроби опозиції дискредитувати Україну на Євро-2012 зазнали фіаско - Попеску

Народний депутат України, член парламентської фракції Партії регіонів, віце-президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Іван Попеску заявив, що спроби опозиції дискредитувати Україну напередодні фіналу Євро-2012 зазнали фіаско. Про це він заявив, виступаючи сьогодні на засіданні Бюро ПАРЄ у Страсбурзі.

«Незважаючи на всі спроби певних західних політиків спільно з українською опозицією дискредитувати нашу країну напередодні фіналу Євро-2012 усі їхні старання зазнали фіаско», - цитує І.Попеску прес-служба ПР.

Він також підкреслив, що зарубіжні вболівальники, які відвідали Україну, змогли переконатися в тому, що в нашій країні немає ніяких проявів расизму, немає ніякої диктатури. «В Україні є стабільна влада, український народ – толерантний і гостинний, а багато хто з уболівальників уже починає закликати своїх співвітчизників приїхати до України», - зазначив політик.

І.Попеску додав, що Бюро ПАРЄ не включило в розгляд ніяких прямих питань, що стосуються нашої країни. «Оскільки всі розуміють, що в Україні є прогрес у виконанні наших зобов'язань перед Радою Європи», - підсумував депутат.

Нагадаємо, сьогодні в Страсбурзі Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Жан-Клод Міньйон заявив, що важливі реформи в Україні не відбуваються.

Відкриваючи третю частину сесії ПАРЄ цього року він сказав: “Ми дивимося на Україну. Важливі реформи поки не здійснюються у цій країні напередодні парламентських виборів”. Ж.-К.Міньйон вкотре висловив стурбованість ситуацією із колишнім прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко.