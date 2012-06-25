Розгляд справи ЄЕСУ перенесно на 10 липня. Тимошенко призначено судово-медичну експертизу

Суддя Київського районного суду Харкова Костянтин Садовський оголосив перерву у розгляді кримінальної справи проти екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» до 10 липня 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, суддя призначив початок слухань на 10.00.

Крім того, К.Садовський задовольнив клопотання прокурорів про призначення Ю.Тимошенко комісійної судово-медичної експертизи, яка має встановити стан здоров'я екс-прем’єра, можливість її участі у судових засіданнях, можливість сприймати усну та письмову інформацію і наявність протипоказань для присутності на судових засіданнях.

Суд зобов'язав Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи провести відповідну експертизу стану здоров'я Ю.Тимошенко.

К.Садовський у своєму рішенні зазначив, що експертиза повинна бути проведена з Ю.Тимошенко. У разі неможливості експертиза буде проведена на підставі її медичних документів.

К.Садовський зазначив, що питання про призупинення чи продовження провадження у справі буде прийняте після отримання результатів експертизи.

Як повідомляв УНІАН, Київський райсуд Харкова викликав Ю.Тимошенко на сьогоднішнє засідання у справі ЄЕСУ. Водночас екс-прем’єр написала заяву про відмову від участі у судовому процесі, посилаючись на висновок німецького професора Карла Макса Айнхойпля.

«У висновках німецькі медики радять відмовитися від транспортування Ю.Тимошенко з метою не зашкодити успішному процесу лікування», - поінформували в ДПтСУ.