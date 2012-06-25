Євро-2012 за відвідуваністю вже встановило рекорд

Фінальна частина Чемпіонату Європи 2012 року з футболу зібрала найбільшу аудиторію в історії.

Про це повідомляє “Інформаційний центр “Україна-2012”.

За підсумками групової стадії та чвертьфіналів, арени турніру відвідали вже близько 1,3 млн (1 274 186) вболівальників. Це рекордна кількість глядачів згідно з офіційною статистикою УЄФА.

Зокрема, в 1960 році у Франції загалом переглянули турнір на трибунах 78 тис. фанів, у 1964-му в Іспанії – 156 тис., у 1968-му в Італії - 192 тис., у Бельгії (1972 р.) та Югославії (1976 р.) – по 106 тис., в Італії і Франції (1980 та 1984-й) – 350 і 600 тисяч відповідно. Німеччина (1988-й) зібрала на своїх стадіонах 936 тис., Швеція (1992 р.) – 429 тис. Вперше аудиторію понад мільйон зібрала Англія у 1996 р. – понад 1 270 тис. вболівальників, Бельгія та Нідерланди (2000 р.) – 1,1 млн, Португалія (2004 р.) – 1,16 млн, а Швейцарія та Австрія (2008) – 1,14 млн фанів.

Водночас середня відвідуваність стадіонів Євро-2012 складає 45 507 вболівальників. Найвищим цей показник був у Німеччині у 1888 році, але тодішні арени мали менше комфортних зон і були місткішими.

З врахуванням наступних трьох матчів, які пройдуть на найбільших аренах турніру, зокрема, на фінал на НСК «Олімпійський» продано близько 65 тис. квитків, можна прогнозувати, що показник відвідуваності усіх матчів Євро-2012 перевищить 1 млн 400 тисяч вболівальників.

Українські фан-зони також б`ють рекорди. У Києві матч Україна - Франція територія вболівання зібрала 140 тис. осіб. У Донецьку зону вболівання протягом двох тижнів відвідало 350 тис. фанів. У Львові фан-зона зібрала понад 400 тис. вболівальників.

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