Анонс на 26 червня

* Відбудеться Перший Всеукраїнський з'їзд учасників ліквідації наслідків аварії (ЛНА) на Чорнобильській АЕС. Під час роботи з'їзду за результатами обговорення стану дотримання в Україні чорнобильського законодавства планується затвердити резолюцію та звернення з'їзду до уряду України з конкретними пропозиціями щодо поліпшення соціального захисту "ліквідаторів". Делегати з'їзду планують передати уряду проект урядового рішення про внесення змін до постанови КМУ № 1210 від 23 листопада 2011 року "Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

* Прес-конференція на тему: "Нові законодавчі ініціативи - знищення відновлюваної енергетики України". Учасники: голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков; президент Асоціації учасників ринку альтернативних видів палива та енергії України (АПЕУ) Віталій Давій, директор з розвитку компанії "Рентехно" Дмитро Лукомський; власник групи компаній Kriger Леонід Крігер.

* Прес-конференція на тему: «Наскільки подорожчає стаціонарний телефонний зв'язок з 1 липня?». Учасники: заступник директора департаменту економічного аналізу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації Тетяна Ієвлева та директор аналітичного департаменту ІК «Concorde Capital» Олександр Паращій.

* 26 червня, протягом всього дня в Twitter-акаунті Сергія Тігіпка буде проходити онлайн-висвітлення всіх подій, в яких політик буде приймати участь. В українських користувачів Twitter буде можливість поставити запитання Сергію Тігіпку. Трансляція на twitter.com / SergeyTigipko. В кінці дня можна буде побачити звіт про Твітердень на особистій сторінці Сергія Тігіпка в Facebook: fb.com / Tigipko.

* В місті Українка Київської області розпочнеться дводенна VII щорічна конференція малих міст України на тему: "Вирішення проблем поводження з твердими побутовими відходами та впровадження міжмуніципального співробітництва в малих містах України". Учасники: А.Близнюк, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; В.Рибак, голова Комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики. Організатори - Мінрегіонрозвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; ВГО "Асоціація малих міст України", Секція малих міст України.

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63