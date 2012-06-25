ТОП-10 (25 червня)

Англійська футбольна асоціація подасть скаргу на ВВС за неправдиві матеріали про Україну

Уряд хоче отримати право на додатковий перерахунок військових пенсій

Від початку Євро-2012 усі фан-зони турніру вже відвідали 5,5 млн чоловік

Перевозити дітей залізничним транспортом можна лише з оригіналом документа про вік дитини

Грузія готова до реалізації нового проекту щодо транзиту газу в обхід Росії

Держборг України в травні зменшився на 1,1% – до 60,25 млрд дол.

НБУ збільшив показник грошової маси за підсумками травня - до 701,072 млрд грн

Добовий видобуток газу на шельфі Чорного моря досяг історичного максимуму

СКМ заявляє, що не веде переговори з Hyundai про виробництво електропотягів на базі свого підприємства

Іспанія просить у Євросоюзу до 100 млрд євро на порятунок банківської системи

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Англійська футбольна асоціація подасть скаргу на ВВС за неправдиві матеріали про Україну

Англійська футбольна асоціація (FA) готує офіційну письмову скаргу на телеканал ВВС, який напередодні старту чемпіонату Європи з футболу 2012 року розгорнув кампанію, спрямовану на дискримінацію країн-господинь турніру.

Про це повідомляє Інформаційний центр Україна-2012 з посиланням на британське видання «Daily Mail».

У травні в програмі ВВС Panorama було продемонстровано фільм, в якому йшлося про проблеми расизму і футбольного хуліганства на стадіонах України і Польщі, а колишній гравець збірної Сол Кемпбелл радив англійцям уникнути поїздки до двох східноєвропейських країн.

Тим часом англійські фани, які прибули підтримати свою національну команду до Києва і Донецька, де «Леви» проводили свої матчі групового етапу Євро-2012, переконалися в 100% неправдивості матеріалів телевізійників, зазначається в повідомленні. Вболівальники з Англії неодноразово наголошували, що жодного разу не стикалися з проблемами, на яких було зроблено акцент у фільмі ВВС.

Керівництво FA переконане, що своїми непрофесійними діями англійські телевізійники позбавили національну команду значної частини підтримки вболівальників на матчах Євро-2012 в Україні.

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Уряд хоче отримати право на додатковий перерахунок військових пенсій

Кабінет міністрів України хоче отримати право на проведення додаткового перерахунку військових пенсій.

Відповідний проект Закону „Про внесення зміни до статті 63 Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” зареєстровано у Верховній Раді.

Запропонована зміна до закону передбачає, що для недопущення різниці у розмірах пенсії залежно від року призначення та виходячи з фінансових можливостей державного бюджету Кабмін може приймати рішення про проведення додаткового перерахунку пенсії.

У пояснювальній записці зазначається, що збільшення щомісячного преміювання військовослужбовців згідно із наказами керівників державних органів центральної виконавчої влади, де проходять службу військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу, не є підставою для перерахунку пенсій.

Перерахунок раніше призначених пенсій здійснюється відповідно до статті 63 Закону „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, якою визначено, що перерахунок раніше призначених пенсій проводиться у разі прийняття рішення Кабінетом міністрів про зміну хоча б одного з видів грошового забезпечення або у зв’язку із введенням нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення.

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Від початку Євро-2012 усі фан-зони турніру вже відвідали 5,5 млн чоловік

Керівник українського місцевого організаційного комітету Євро-2012 Маркіян Лубківський заявляє, що від початку Євро-2012 офіційні фан-зони турніру в українських та польських містах, які приймають чемпіонат, вже відвідали 5,5 млн чоловік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції у Києві.

За словами М.Лубківського, фан-зона у Києві є найуспішнішим проектом. «Він б’є всі рекорди», - сказав він.

Загалом, за інформацією М.Лубківського, на сьогодні усі офіційні фан-зони у двох країнах вже відвідали 5,5 млн чоловік.

Для порівняння він додав, що в Австрії і Швейцарії під час проведення Чемпіонату Європи 2008 року за весь турнір фан-зони відвідали 4,2 млн чоловік.

Зі свого боку заступник голови КМДА Анатолій Голубченко зауважив, що запорукою успіху київської фан-зони є те, що вона розташована у центрі міста, близько до НСК «Олімпійський». «Це зіграло ключову роль у її наповненості», - вважає він.

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Перевозити дітей залізничним транспортом можна лише з оригіналом документа про вік дитини

Перевозити дітей залізничним транспортом можна тільки за наявності оригіналу документа, що підтверджує вік дітей, нагадує «Укрзалізниця» пасажирам, які планують свої поїздки залізничним транспортом з дітьми до 14 років.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), пасажир, який перевозить дитину віком до 14 років, має пред'являти документ, що підтверджує вік дитини особам, які контролюють посадку в потяг, а також у дорозі проходження.

Це закріплено пунктами пп. 2.28, 2.29 «Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу і пошти залізничним транспортом України».

У той же час, в «Укрзалізниці» уточнюють, що «правила перевезень не раз зазнавали зміни, і норма про обов'язковість наявності оригіналу документа для підтвердження віку дитини була введена з 22 липня 2011 року».

При цьому «Укрзалізниця» зазначає, що купити дитячий квиток можна на підставі копії документа, який підтверджує вік дитини.

Діти до 6 років перевозяться безплатно, але якщо пасажир перевозить двох і більше дітей, то право безплатного проїзду має тільки одна дитина, а для решти дітей діє знижка 75% вартості квитка дорослого пасажира.

При цьому «Укрзалізниця» зазначає, що без придбання проїзного документа може перевозиться дитина до 6 років, якщо вона не займає окремого місця.

При проїзді з одним дорослим пасажиром більше однієї дитини до 6 років пасажир має додатково купити дитячий проїзний документ на кожне місце, котре займають діти.

«Провідник до посадки в потяг має перевірити наявність проїзних та інших супровідних документів, зокрема й наявність оригіналу документа, що підтверджує вік дитини», - зазначають в «Укрзалізниці».

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Грузія готова до реалізації нового проекту щодо транзиту газу в обхід Росії

Грузія зацікавлена в реалізації проекту AGRI – альтернативи газопроводу Nabucco, що передбачає доставку природного газу з Каспійського регіону морем в обхід Росії.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ZN.UA розповів міністр закордонних справ Грузії Грігол Вашадзе.

Міністр відзначив, що проект Nabucco принципово важливий. «Але невідомо, чи відбудеться проект взагалі, оскільки всі кажуть „так-так, Nabucco буде“, а його реалізація відкладається з року в рік», - відзначив він.

При цьому, за словами міністра, AGRI набагато дешевше і його можна реалізувати значно швидше. «У всіх держав, що беруть участь в цьому проекті, зберігається не тільки зацікавленість, а й рішучість. Не лише Грузії й Азербайджану, а, перш за все, європейських країн-споживачів, яким потрібне альтернативне джерело і маршрут одержання енергоносіїв», - заявив Г.Вашадзе.

«Поки що в проекті задіяні Румунія і Угорщина. Але ми сподіваємося, що до нього приєднаються й інші європейські держави. Подивимося, що буде на саміті AGRI, запланованому на кінець року», - сказав він.

Міністру важко відповісти на питання, на яке саме родовище орієнтований AGRI, проте він запевнив, що газ «абсолютно точно» поставлятиметься не тільки з Каспію, а й ще і з Центральної Азії.

Проект AGRI (Azerbaijan-Georgia-Romania Interconnector) передбачає доставку газу з Каспійського регіону в обхід Росії. Політичну декларацію про його створення у вересні 2012 року підписали президенти Азербайджану, Грузії, Румунії, а також прем'єр-міністр Угорщини.

Проект покликаний забезпечити альтернативний російському маршрут з доставки азербайджанського газу до Європи. Передбачається, що «блакитне паливо» транспортуватиметься з Азербайджану на чорноморське побережжя Грузії. Вже там газ зріджуватиметься, і танкерами морем його доставлять в румунський порт Констанца. Потім паливо «повернуть» в газоподібний стан, і воно піде з Румунії до Угорщини і далі до Західної Європи.

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Держборг України в травні зменшився на 1,1% – до 60,25 млрд дол.

Державний і гарантований державою борг України на 31 травня 2012 року склав 481 млрд 535 млн 842,68 тис. грн, або 60 млрд 248 млн 463,28 тис. дол., що на 1,1% менше показника на кінець квітня 2012 року, і на 1,7% більше показника на кінець 2011 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, державний і гарантований державою зовнішній борг на 31 травня 2012 р. склав 287,44 млрд грн (59,7% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу), або 35,96 млрд дол.; державний і гарантований державою внутрішній борг – 194,1 млрд грн (40,3%), або 24,29 млрд дол.

Державний борг України на кінець травня 2012 р. склав 375,39 млрд грн (78%), або 46,97 млрд дол. Державний зовнішній борг склав 193,34 млрд грн (40,2%), або 24,19 млрд дол. Державний внутрішній борг склав 182,05 млрд грн (37,8%), або 22,78 млрд дол.

Гарантований державою борг України склав 106,15 млрд грн (22%), або 13,28 млрд дол., зокрема: гарантований зовнішній борг – 94,09 млрд грн (19,5%), або 11,77 млрд дол.; гарантований внутрішній борг – 12,05 млрд грн (2,5%), або 1,51 млрд дол.

За інформацією Мінфіну, в травні 2012 сума державного і гарантованого державою боргу України зменшилася в гривневому еквіваленті на 5,03 млрд грн, здебільшого за рахунок часткового погашення гарантованого державою боргу Національним банком України перед МВФ за програмою stand-by.

Довідка УНІАН. Державний і гарантований державою борг України в 2011 році зріс на 9% і на 31 грудня 2011 року склав 473,12 млрд грн.

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НБУ збільшив показник грошової маси за підсумками травня - до 701,072 млрд грн

Національний банк Україна (НБУ) відкоригував у бік збільшення показник грошової маси за підсумками травня ц.р. - з 699,6 млрд грн до 701,072 млрд грн.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними, оприлюдненими на сайті НБУ, негативна місячна динаміка грошової маси в травні була викликана корекцією квітневого показника.

Нацбанк 18 червня заявив про скорочення грошової маси в травні на 0,6% - до 699,6 млрд грн. Згідно з повідомленням Нацбанку, ця динаміка коректна під час використання показника грошової маси на кінець квітня на рівні 703,689 млрд грн.

При цьому, 15 травня на сайті регулятора в Основних тенденціях грошово-кредитного ринку України показник грошової маси на кінець квітня вказувався на рівні 697,4 млрд грн. Під час використання цього показника динаміка приросту грошової маси в травні буде позитивною на рівні 0,3%.

Згідно зі статистичними даними, оприлюдненими на сайті НБУ, Нацбанк в ц.р. досить часто проводить значну корекцію показника грошової маси.

Зокрема, в Основних тенденціях грошово-кредитного ринку України грошова маса на 1 січня 2012 року вказується на рівні 682,7 млрд грн, а в статистичних даних, оприлюднених пізніше на сайті Нацбанку – 685,515 млрд грн.

Показники грошової маси за підсумками січня і лютого були відкориговані незначно, а ось різниця за підсумками березня склала майже 3 млрд грн (688,4 млрд грн і 691,302 млрд грн).

Глибина корекції показника грошової маси за підсумками квітня склала більше 6 млрд грн (697,4 млрд грн і 703,689 млрд грн).

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Добовий видобуток газу на шельфі Чорного моря досяг історичного максимуму

Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» довело видобуток природного газу на шельфі Чорного моря до 3,1 млн. куб. м на добу, що є історичним максимумом.

Про це повідомляється у прес-релізі компанії, який має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з прес-релізом, близько 3 млн. куб. м газу на добу «Чорноморнафтогаз» видобував на чорноморських родовищах лише декілька років у середині 1980-х. «Таким чином, «Чорноморнафтогаз» переступив історичний рубіж, і продовжує нарощувати видобуток на морських родовищах. Усього з родовищ, які експлуатує компанія, в газотранспортну систему Криму подається щодня понад 3 млн. 260 тис. куб. м природного газу. Зараз збільшення видобутку досягається за рахунок додаткового облаштування діючих родовищ, яке триває», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, «Чорноморнафтогаз» у січні-травні поточного року збільшив видобуток природного газу на родовищах на шельфі Чорного і Азовського морів і в сухопутній частині Криму на 11,4%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року до 447,9 млн. куб. м. У травні підприємство збільшило видобуток газу на 17,6% порівняно з травнем 2011 року - до понад 95 млн. куб. м.

Головними причинами зростання видобутку газу в компанії називають продовження облаштування діючих морських родовищ і капітальний ремонт свердловин.

При цьому значного збільшення видобутку в «Чорноморнафтогазі» очікують після введення в експлуатацію Одеського і Безіменного родовищ газу і початку роботи нових самопідйомних плавучих бурових установок.

«Завдяки можливостям високотехнологічних СПБУ, перша з яких – «Петро Годованець» – почала роботу 1 червня цього року, друга – на початку 2013 року, видобуток газу наступного року зросте до 1,65 млрд куб. м», – йдеться у повідомленні компанії.

Цього року «Чорноморнафтогаз» планує видобути 1,15 млрд куб. м, що на 500 млн. куб. м більше, ніж торік.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

У даний час на шельфі Чорного і Азовського морів і в сухопутній частині Криму «Чорноморнафтогаз» розробляє 3 газоконденсатних, 6 газових і 1 нафтове родовища.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» перебувають в управлінні НАК «Нафтогаз України».

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СКМ заявляє, що не веде переговори з Hyundai про виробництво електропотягів на базі свого підприємства

Група СКМ, що належить бізнесмену Рінату Ахметову, не веде переговорів із компанією Hyundai про організацію виробництва пасажирських електропоїздів на базі Дружківського машинобудівного заводу в Донецькій області.

Так УНІАН у групі СКМ прокоментували інформацію про переговори з корейською корпорацією Hyundai про виробництво електропоїздів на базі ПАТ «Дружківський машинобудівний завод», що входить до групи СКМ.

«Що стосується угод із компанією Hyundai, то зараз ніякі переговори з нею не проводяться», - повідомили в СКМ.

За інформацією прес-служби групи, наразі на Дружківському машинобудівному заводі (входить до НВК «Гірничі машини») «реалізуються масштабні проекти з концентрації виробництва, модернізації технічного фонду та соціально-побутової інфраструктури».

Нагадаємо, раніше Дружківська міськрада з посиланням на мера міста Валерія Гнатенка, повідомила, що СКМ веде переговори про будівництво заводу з виробництва швидкісних поїздів Hyundai на території Дружківського машинобудівного заводу.

Довідка УНІАН. ПАТ «Дружківський машинобудівний завод» серед інших підприємств входить до науково-виробничої компанію «Гірничі машини», яка є найбільшою компанією в Україні з виробництва гірничошахтного обладнання.

Дружківський машзавод у свою чергу – це найбільший у СНД виробник гірничошахтного обладнання, а за окремими його видами (механізовані крепи, шахтні й гірничорудні вагонетки) є монополістом у Східній Європі.

СКМ («Систем Кепітал Менеджмент») - найбільша українська багатогалузева група. До складу Групи СКМ входить підприємства гірничого, металургійного, енергетичного, фінансового, телекомунікаційного, медіа та інших секторів економіки. 100% акцій компанії СКМ належать бізнесмену Рінату Ахметову.

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Іспанія просить у Євросоюзу до 100 млрд євро на порятунок банківської системи

Уряд Іспанії в понеділок, 25 червня, офіційно звернувся до керівництва Євросоюзу за фінансовою допомогою в розмірі до 100 мільярдів євро (125 мільярдів доларів США), яку спрямують на порятунок банківської системи, повідомляють світові інформаційні агентства.

Зокрема, агентство Bloomberg повідомляє про письмове звернення міністра економіки Іспанії Луїса де Гіндоса (Luis de Guindos) на ім'я голови Єврогрупи Жан-Клода Юнкера. Точна сума фінансової допомоги ще уточнюється, але Мадрид хоче підписати угоду про отримання цих коштів до 9 липня.

Раніше в червні на конференції міністрів фінансів ЄС уряд Іспанії повідомив про необхідність спрямувати на рекапіталізацію банків до 62 млрд євро.

Міністр економіки Іспанії говорив, що ця допомога може бути отримана у вигляді кредитів європейського стабілізаційного фонду на 15 років за ставкою 3-4% річних.

Проведене Мадридом і незалежними консультаційними компаніями дослідження показало, що три найбільші банки Іспанії - Banco Santander, BBVA і Caixabank - не потребують фінансової допомоги, а рекапіталізація необхідна групі дрібніших банків. Чотири фінансові установи вже були націоналізовані іспанським урядом: Bankia, CatalunyaCaixa, NovaGalicia і Banco de Valencia.

Водночас, очікування Мадрида на швидку допомогу з європейського стабілізаційного фонду можуть наштовхнутися на непоступливу позицію найбільшої економіки ЄС - Німеччини.

На зустрічі лідерів Німеччини, Франції, Італії та Іспанії, що відбулася наприкінці минулого тижня в Римі, узгодили програму підтримки зростання в єврозоні вартістю 130 мільярдів євро (156 мільярдів доларів).

Однак, як повідомляє Reuters, канцлер Німеччини Ангела Меркель знову виступила проти ідеї випуску спільних облігацій єврозони і більш гнучкого використання фондів допомоги блоку.

Після цих переговорів прем'єр-міністр Італії Маріо Монті сказав, що Євросоюз прийме заходи, які підтримують зростання, вартістю близько 1% від ВВП регіону на саміті, який відбудеться цього тижня.

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УНІАН