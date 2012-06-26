Україна у своєму регіоні залишилася наодинці з Росією - американський політолог

Україна у своєму регіоні залишилася наодинці з Росією, вважає американський політолог, засновник аналітичної групи геополітичної розвідки Stratfor Джордж Фрідман.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відеоконференції.

На думку експерта, Україна перебуває під впливом двох світових процесів: війни США в ісламському світі і трансформації Європи.

Дж.Фрідман зауважив, що економічна криза у Європі насправді є політичною, і її наслідком є те, що Європа вже не цікавиться розширенням Європейського Союзу чи НАТО, а переймається виживанням ЄС і впливом європейських урядів на НАТО.

На його думку, «американські дії на периферії Росії і трансформація Європи - ці зміни вплинули на геополітичну позицію України. В України менше тепер шансів, добрих нагод і позиція стосовно Росії послабилася».

Водночас, Дж.Фрідман вбачає проблеми України у відсутності єдиної внутрішньої політики та у віддаленості від Європи.

«Можете розглядати всілякі угоди. Але, безперечно, розширення не буде: не буде ЄС, не буде НАТО з Україною вкупі», - сказав він.

«З погляду США, за таких складних обставин і з розвитком подій з Росією і Україною, це одне з тих місць, де ми не хочемо дражнити росіян» - сказав Дж.Фрідман і додав, що, зокрема, Помаранчева революція та події у Середній Азії – «все це каже нам: не треба».

«Американці завжди мають час і відстань: ми можемо спостерігати за перебігом подій і чекати нагоди», - зауважив Дж.Фрідман.