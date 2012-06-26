Курс НБУ на 26.06.12

Офіційний курс НБУ на 26.06.12 100 USD США - 799.2500 (на 25 червня - 799.2500) 100 EUR - 998.1034 (на 25 червня - 1002.1796) 10 RUR - 2.4096 (на 25 червня - 2.3845)

Офіційний курс НБУ на 26.06.12 100 USD США - 799.2500 (на 25 червня - 799.2500) 100 EUR - 998.1034 (на 25 червня - 1002.1796) 10 RUR - 2.4096 (на 25 червня - 2.3845) Облікові курси банківських металів на 26.06.12 за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 125402.33 (на 25 червня - 125522.21) 961 XAG 10 Срібло - 2135.60 (на 25 червня - 2142.79) 962 XPT 10 Платина - 114772.30 (на 25 червня - 114612.45) 964 XPD 10 Паладій - 48674.33 (на 25 червня - 48754.25)

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