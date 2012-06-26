ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 26 червня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» подає матеріал «Перевірка цукром: Росія змогла експортувати в 6 разів більше, ніж Україна», в якому пише: в поточному сезоні Росія і Україна, обтяжені значним надлишком, експортували рекордну за останні роки кількість цукру. Обсяг поставок відрізняється в шість разів - на користь Росії...

http://delo.ua/business/proverka-saharom-rossija-smogla-eksportirovat-v-6-raz-bolshe-ch-180032/

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Також «Діло» публікує матеріал «У травні зовнішній борг України скоротився на 1,4%», в якому пише: в травні прямий зовнішній борг скоротився на 1,39%, або на 0,35 млрд доларів, склавши на 31 травня 24,190 млрд доларів...

http://delo.ua/ukraine/v-mae-vneshnij-dolg-ukrainy-sokratilsja-na-14-180060/

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«Діло» в матеріалі «МММ-2011 засвітилася в спонсорах вечірок «Молодих регіонів» пише: в молодіжному крилі «Партії регіонів» зв'язок з МММ-2011 заперечують, хоча на афішах заходів, які проводяться під патронатом «Молодих регіонів», стоїть логотип відомої фінансової піраміди Сергія Мавроді...

http://delo.ua/ukraine/mmm-2011-zasvetilas-v-sponsorah-vecherinok-molodyh-regionov-180039/

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Видання «Комерсант-Україна» у публікації «Засоби для догляду» пише: кредитування українського населення стає все менш привабливим для іноземних банків - вже п'ятий західний гравець в особі французької групи Societe Generale залишає місцевий роздріб. Її "дочки" - компанія "ПростоФінанс" і ПроФін Банк - продали Альфа-банку портфель автокредитів на 700 млн грн. Учасники ринку вважають відхід закономірним, оскільки ринок автокредитування вимагає нових вкладень, а іноземні інвестори не хочуть підтримувати українські активи...

http://www.kommersant.ua/doc/1966874

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Також «Комерсант-Україна» у публікації «Українські танки не дійшли до Ємену» пише: вчора в Україну з неофіційним візитом прибув племінник колишнього президента Ємену Алі Абдалли Салеха Тарік Салех. Він має намір вести переговори про повернення грошей за контрактом, підписаним з ДК "Укроборонпром" в минулому році і не виконаному "через навігаційні причини". Експерти вважають, що Україна виплатить неустойку без судових розглядів, враховуючи, що світовий розголос негативно вплине на її імідж надійного постачальника озброєнь...

http://www.kommersant.ua/doc/1967030

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Видання «Сьогодні» у публікації «Влада придумала, що робити з українським бензином» пише: на засіданні у Азарова обговорили всі варіанти...

http://www.segodnya.ua/news/14400477.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Мін'юст знову змінює правила банкрутства» пише: учасники ринку вимагають суспільної дискусії...

http://www.segodnya.ua/news/14400468.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Урожаю зерна знизили оцінку» пише: Міністерство сільського господарства РФ визнало, що урожай зернових цього року буде істотно нижчим, ніж у минулому. Але аналітики побоюються, що через несприятливу погоду в зернових регіонах прогноз доведеться знижувати знову...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2152247/urozhayu_snizili_ocenku

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Також «Ведомости» у публікації «Ціни на житло в Москві пройшли кризу» пишуть: квадратний метр московської квартири став коштувати в рублях дорожче, ніж до кризи. Причини - зростання курсу долара, зменшення пропозиції і збільшення попиту на якісне житло...

http://www.vedomosti.ru/realty/news/2152584/ceny_na_zhile_proshli_krizis

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Видання «Известия» в публікації «Трубні компанії просять захисту від СОТ» пише: в Фонді розвитку трубної промисловості написали листа міністру Михайлу Абизову про те, що побоюються засилля імпорту...

http://izvestia.ru/news/528493

(УНІАН)