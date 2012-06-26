США готові сприйняти втрату автономності Україною - американський експерт

США готові сприйняти втрату автономності такими країнами як Україна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час відеоконференції сказав американський політолог, засновник аналітичної групи геополітичної розвідки Stratfor Джордж Фрідман.

Він припустив, що зараз Росія має шанс «перебудувати свої зв’язки з периферією колишнього СРСР без американського втручання такої сили, як це було колись».

«Я думаю, що американське бачення таке, що треба змиритися з тим, що не можна вже стримувати Росію: ризики задорогі, ресурси замалі. І США нібито приготувалися сприйняти падіння автономності таких країн, як от Україна, тому що вибору просто немає», - сказав Дж.Фрідман.

За його словами, Росія хотіла би відновити щось на кшталт СРСР.