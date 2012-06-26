Суд переніс розгляд касаційної скарги Тимошенко на 12 липня

Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ переніс розгляд касаційної скарги у газовій справі екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко на 12 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято колегією суддів та оголошено головуючим суддею Станіславом Міщенком. Суддя зазначив, що засідання з розгляду касаційної скарги відбудеться 12 липня о 10.00. Він також наголосив, що суду необхідно отримати результати судмедекспертизи щодо стану здоров’я Ю.Тимошенко.

Після оголошення рішення один з прихильників Ю.Тимошенко безпосередньо в залі суду дістав трубу та зіграв «Вставай, страна огромная».

Як повідомляв УНІАН, державне обвинувачення попросило перенести розгляд касаційної скарги на вирок екс-прем’єр-міністру України Ю.Тимошенко у «газовій справі».

Зокрема, прокурор Оксана Дрогобицька наголосила, що вчора було ухвалене рішення про перенесення судового засідання у справі ЄЕСУ для проведення судмедекспертизи стану здоров’я Ю.Тимошенко. За її словами, «Ю.Тимошенко маніпулює своїм станом здоров’я і не бере участі в судових засіданнях».

О.Дрогобицька додала, що логічно було б дочекатися результатів судово-медичної експертизи стану Ю.Тимошенко.

Довідка УНІАН. Печерський районний суд Києва 11 жовтня 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією в 2009 році.

Апеляційний суд залишив вирок чинним, після чого було подано касацію.