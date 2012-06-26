ЄС планує розпочати 29 червня переговори з Чорногорією про вступ

Брюссель. ЄС планує розпочати переговори з Чорногорією про членство в ЄС 29 червня цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у рішенні, схваленому сьогодні на засіданні Ради із загальних справ ЄС у Люксембурзі.

“Рада вирішила, за умови підтримки Європейською Радою, що переговори про вступ мають бути відкритими 29 червня 2012 року”, - йдеться у висновках Ради із загальних справ.

В рамках засідання Рада ЄС також схвалила загальну позицію ЄС на переговори.

Сьогодні ж Рада запропонувала Європолу підготувати доповідь щодо ситуацією з організованою злочинністю в Чорногорії та представити її Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, Чорногорія подала заявку на членство в ЄС у грудні 2008 року. Рішення розпочати переговори з Чорногорією про членство було схвалено Європейською Радою у жовтні 2010 року.