Ющенко застерігає від заміни «Януковича на Януковича-2»

Колишній Президент, лідер «Нашої України» Віктор Ющенко наголошує, що владу в Україні змінювати потрібно, але застерігає від заміни «Януковича на Януковича-2».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні а прес-конференції в Києві.

Критикуючи нинішню владу, В.Ющенко зауважив, що її потрібно змінювати. Водночас він підкреслив, що потрібно говорити не лише про вади цієї влади, але й про те, що потрібно для розвитку країни в подальшому.

«Чи ми будемо говорити про «Межигір’я», хоч і про це треба, але не забувати після розмов про «Межигір’я» визначити порядок завтрашнього дня для України, щоб не трапилось так, що ми виберемо тих, хто легко може змінити владу, але не зможе привнести українську національну ідею, щоб не трапилось так, що ми Януковича замінили на Януковича-2, Януковича-3», - сказав В.Ющенко.

Він підкреслив, що сьогодні потрібно говорити про зміну авторитарної системи, яка побудована в країні, а не просто про зміну влади.