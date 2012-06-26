Суркіс називає гідним виступ збірної України на Євро-2012

Президент Федерації футболу України Григорій Суркіс називає гідним виступ збірної України на домашньому Євро-2012.

Про це він повідомив в інтерв'ю газеті «Спорт-экспресс».

За його словами, «неучасть української команди в одному з чвертьфіналів сумно, звичайно. Але статистика говорить, що за всю історію чемпіонатів Європи господарі перемагали лише тричі: у 64-му іспанці, в 68-му Італія, в 84-му Франція. А якщо копати глибше - багато хто, як і ми, не виходив зі своїх груп”.

“Природно, жаль присутній. Все ж таки збірна країни пестувалася, їй були створені всі умови, а очолював команду найбільш успішний тренер в історії незалежної України, людина, яка вивела її в чвертьфінал ЧС-2006”, – відзначив Г.Суркіс.

За його словами, на жаль, низка обставин не дозволила Олегу Блохіну (головному тренеру збірної України – УНІАН) готувати команду більш тривалий термін. “Але виступила Україна гідно. Той сплав досвіду і молодості, а якщо точніше - молодості й досвіду, який ми побачили, дозволяє пишатися збірною і мати добрий заділ на майбутнє. Можна було вдало відіграти на цьому чемпіонаті, але не мати перспектив. Зараз перспективи є”, – впевнений президент ФФУ.

“І ми сподіваємося одержати сатисфакцію від англійців, яких вже обігравали і з якими доля знову звела нас у відбірній групі до ЧС-2014. У Донецьку, на жаль, не вийшло. Дотримуючись корпоративної етики, скажу м'яко: бій, який через помилку арбітра не дозволив нам розраховувати на вихід з групи, подарував чвертьфінал англійцям”, – сказав він.

Як відомо, в своїй відбірній групі збірна України обіграла Швецію 2:1 і програла командам Франції 0:2 і Англії 0:1. Таким чином, українська команда з трьома очками посіла третє місце в групі, що не дозволило їй вийти в ј Євро-2012.