Янукович завтра зустрінеться з Медведєвим
17:13, 26 червня 2012Різне
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У середу, 27 червня, Президент України Віктор Янукович проведе зустріч з головою уряду Російської Федерації Дмитром Медведєвим, який перебуватиме в Україні з робочим візитом.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Як повідомляв УНІАН, 27 червня в Києві прем'єр-міністри України і Росії Микола Азаров і Д.Медведєв проведуть засідання Комітету з торговельно-економічної співпраці Міждержавної українсько-російської комісії.
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