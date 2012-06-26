ТОП-10 (26 червня)

Україна погасила євробонди 2007 року випуску на 516 млн дол.

Держбюджет у січні-травні зведено з дефіцитом 3,658 млрд грн

Стаціонарний телефон подорожчає для міських жителів на 10%, для сільських – на 20%

Світові ціни на зерно рекорд зросли через посуху у США, РФ та Україні

Допомога Кіпру може скласти 10 млрд євро. У черзі за фінпідтримкою - Італія

Кабмін збільшив дефіцит бюджету ПФУ з 9,7 млрд до 15,3 млрд грн

Профіцит платіжного балансу України скоротився більш ніж у 5 разів - до 422 млн. дол.

Центробанки України і Китаю підписали валютний своп на 15 млрд юанів

Розроблено проект постанови про маркування вмісту ГМО у продуктах

Мінфін скоротив виручку від продажу ОВДП в 3,3 разу

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Україна погасила євробонди 2007 року випуску на 516 млн дол.

Міністерство фінансів України 25 червня п.р. здійснило погашення основної суми і виплату купонного доходу за облігаціями зовнішньої державної позики України (ОЗДП) 2007 року, номінованих у доларах США.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Загальна сума платежу становила 515,965 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у 2007 році Україна здійснила емісію облігацій зовнішньої державної позики України на загальну суму 500 млн дол. з погашенням у 2012 році. Запозичення здійснювалися за ставкою 6,385% річних.

Аналітик групи «Інвестиційний капітал Україна» Тарас Котович вважає, що своєчасне і повне виконання урядом України своїх зовнішніх зобов'язань, безумовно, матиме позитивний вплив. Тим паче, що цей платіж було забезпечено повністю за рахунок внутрішніх ресурсів. Вся необхідна для виплати сума надійшла до держбюджету минулого тижня від продажу валютних ОВДП.

“Фактично, пік виплат за зовнішнім боргами поточного року вже пройдено. Уряд чекає лише виплата відсотків і платежі Міжнародному валютному фонду. У першому півріччі було виплачено за зовнішніми зобов'язаннями в еквіваленті 23,5 млрд грн, а в другому півріччі очікуються виплати на рівні, еквівалентному 8,8 млрд грн”, - сказав Т.Котович.

Експерт вважає, що проблем з обслуговуванням як внутрішнього, так і зовнішнього боргу у уряду до кінця п.р. не повинно бути.

“Якщо до жовтня Мінфіну вдасться розмістити єврооблігації, то основна виплата МВФ буде здійснена за рахунок цих запозичень. Якщо цього не вдасться, то це залежатиме від розвитку ситуації. Швидше за все, питання вирішуватиметься за аналогією з тим, як були залучені кошти для рефінансування боргу перед ВТБ і вчорашнім погашенням”, - резюмував експерт.

Довідка УНІАН. Державний і гарантований державою борг України на 31 травня 2012 року становив 60,249 млрд дол., у т.ч. державний і гарантований державою зовнішній борг - 35,96 млрд дол., державний і гарантований державою внутрішній борг – 24,29 млрд дол.

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Держбюджет у січні-травні зведено з дефіцитом 3,658 млрд грн

Державний бюджет України в січні-травні зведено з дефіцитом 3,658 млрд грн, в тому числі дефіцит загального фонду становив 2,156 млрд грн.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Доходи держбюджету за зазначений період становили 133,446 млрд грн, що на 12,1% більше, ніж за відповідний період 2011 року. В тому числі доходи загального фонду становили 119,047 млрд грн, на 11,1% більше, ніж у січні-травні 2011 року.

Надходження до загального фонду податку на додану вартість (ПДВ) становили 74,443 млрд грн, податку на прибуток — 25,418 млрд грн, акцизного податку з вироблених в Україні товарів — 8,355 млрд грн.

До спецфонду держбюджету надходження становили 18,352 млрд грн, що на 19% більше, ніж за відповідний період 2011 року.

Витрати держбюджету за перші п'ять місяців п.р. становили 135,613 млрд грн, що на 13% більше відповідного періоду 2011 року, в т. ч. витрати загального фонду збільшилися на 11,4% - до 117,6 млрд грн.

У січні-травні 2012 погашення основної суми боргу держбюджету становило 17,226 млн. грн, в т.ч. погашення внутрішнього боргу — 14,934 млрд грн, зовнішнього — 2,292 млрд грн. Запозичення до держбюджету були здійснені в обсязі 36,738 млрд грн, в т.ч. до загального фонду — 35,369 млн. грн (зокрема випуск ОВДП на поповнення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» в сумі 6 млрд грн). На внутрішньому ринку було залучено 35,369 млрд грн. Від зовнішніх джерел надійшло позик на суму 1,369 млрд грн на фінансування спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів розвитку.

Від приватизації державного майна за січень-травень 2012 р. надійшло до державного бюджету 5091,7 млн грн.

Довідка УНІАН. Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками), доходи бюджету плануються на рівні 366,621 млрд грн, в т.ч., доходи загального фонду - 317,408 млрд грн, витрати - 391,810 млрд грн, зокрема, витрати загального фонду — 342,005 млрд грн.

Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік заплановано на рівні 25,130 млрд грн.

Бюджет розраховано виходячи з урядового прогнозу збільшення ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляції - на рівні 7,9%, з курсу 8 грн за один долар.

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Стаціонарний телефон подорожчає для міських жителів на 10%, для сільських – на 20%

Компанія «Укртелеком» планує до кінця року підвищити тарифи для міських абонентів телефонного фіксованого зв'язку на 10%, для сільських абонентів - на 20%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні журналістам заступник директора департаменту економічного аналізу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) Тетяна Ієвлєва.

За її словами, з 1 липня по 31 жовтня ц.р. планується здійснити підвищення тарифів на 10% як для міських, так і для сільських абонентів телефонного фіксованого зв'язку, після чого з листопада планується здійснити ще 10% підвищення тарифів для сільських абонентів.

Таким чином, відповідно до обнародуваних Т.Ієвлєвою розрахунків, для міських абонентів місячна плата за користування фіксованим зв'язком без погодинної оплати зросте з 24,78 до 27,26 грн, з погодинною оплатою - з 22,28 до 24,52 грн. Для сільських абонентів місячна плата за користування фіксованим зв'язком без погодинної оплати в результаті першого підвищення на 10% зросте з 13,52 до 14,88 грн, з погодинною оплатою - з 11,84 до 13,02 грн. За підсумками другого підвищення на 10% для сільських абонентів місячна плата за користування фіксованим зв'язком без погодинної оплати зросте з 14,88 грн до 16,38 грн, з погодинною оплатою - з 13,02 до 14,32 грн. Всі обнародувані цифри наведені без ПДВ. Водночас, за оцінкою директора аналітичного департаменту інвестиційної компанії «Concorde Capital» Олександра Паращія, остаточна сума абонплати для міських жителів разом із ПДВ становитиме приблизно 32,70 грн.

За словами Т.Ієвлєвої, причиною підвищення тарифів на фіксований зв'язок є те, що ця діяльність є збитковою для компанії. На її думку, заплановане підвищення тарифів дозволить "Укртелекому" зменшити обсяг збитків, проте не зробить повністю прибутковою цю сферу діяльності. Зокрема, за її інформацією, перше підвищення тарифів для міських і сільських абонентів дозволить збільшити щомісячні надходження компанії на 21 млн. грн, подальше підвищення тарифів ще на 10% для сільських жителів дасть щомісячно ще 3 млн. грн. Водночас, за оцінкою Т.Ієвлєвої, для того щоб "Укртелекому" вийти на беззбиткову експлуатацію фіксованого зв'язку, компанії необхідно підвищити нині діючіі тарифи приблизно в три рази.

У свою чергу, О.Паращій відзначив, що виправити ситуацію могло б також зниження собівартості послуг, що надавалися "Укртелекомом". За його словами, компанія сьогодні утримує дуже величезний штат працівників, обслуговуючих фіксований зв'язок, скорочення якого дозволило б знизити вартість послуг, що надаються.

Довідка УНІАН. Компанія "Укртелеком" – найбільший оператор фіксованого зв'язку України (близько 9,6 млн. абонентів). Компанія також надає послуги Інтернету і мобільного зв'язку. Основним акціонером компанії є ТОВ ЄСУ (належить австрійській компанії EPIC) – 92,79%. Чистий збиток "Укртелекому" за 2011 рік становив майже 136,6 млн. грн. Загальний обсяг доходів компанії (з ПДВ) у 2011 році становив 8039,6 млн. грн. Кількість співробітників компанії – 63,3 тис. чол.

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Світові ціни на зерно рекорд зросли через посуху у США, РФ та Україні

На тлі критичної нестачі вологи в основних зернових районах Північної півкулі (США, Україна, Росія) ціни на зерно і олійні рекордно зросли, що є відображенням недовір'я торговців до зовсім недавніх прогнозів високих урожаїв і перехідних залишків основних зернових культур.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Української аграрної конфедерації.

Наголошується, що на торгах Чиказької біржі у понеділок, 25 червня, були зафіксовані рекордні за останні роки цифри зростання цін за одну торгову сесію, відзначив генеральний директор УАК Сергій Стоянов.

Особливо «відзначилася» соя, що якоюсь мірою є «локомотивом» для решти олійних культур. Листопадовий ф'ючерс на сою «злетів» на 50 центів/бушель (18,5 дол./тонна) - до 525 дол./тонна, перевищивши максимальний рівень за останні 2 року. За останні два тижні цей ф'ючерс подорожчав на 45 дол./тонна.

Ціна пшеничного вересневого ф'ючерсу «злетіла» на 50 центів/бушель (18,5 дол./тонна). При цьому вона збільшилася з середини червня ц.р. на 40 дол./тонна. Обсяг торгів за один день становив понад 75 тисяч контрактів, або більш як 10 млн. тонн.

Грудневий ф'ючерс на кукурудзу подорожчав на 40 центів/бушель (16 дол./тонна) при високих обсягах торгів (близько 140 тисяч контрактів, або 17 млн. тонн).

“Ситуація нагадує червень 2010 року, з якого почалося рекордне сходження цін на пшеницю, кукурудзу, сою, що потягли тоді за собою ціни на весь зерновий комплекс. Подальший розвиток подій визначатиметься опадами”, - зазначив генеральний директор УАК.

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Допомога Кіпру може скласти 10 млрд євро. У черзі за фінпідтримкою - Італія

Кіпр вслід за Грецією, Ірландією, Португалією та Іспанією звернувся до Євросоюзу за фінансовою допомогою для свого банківського сектора.

Неназваний чиновник ЄС повідомив агентству Reuters, що загальний обсяг допомоги середземноморській державі Кіпр, в якій проживає лише близько 800 тис. осіб, може скласти 10 млрд євро (12,5 млрд доларів)

Таким чином, більше четвертої частини членів єврозони тепер знаходяться у "відділенні невідкладної допомоги". Одна з найбільших економік ЄС Італія, для якої вартість залучення коштів стає все вищою, за оцінкою багатьох експертів, може стати наступною.

У Кіпру залишилося всього чотири дні, аби залучити не менше 1,8 мільярда євро - еквівалентних приблизно 10 відсоткам ВВП країни - і виконати вимоги європейських регуляторів про рекапіталізацію Cyprus Popular Bank, другого найбільшого банку держави.

Міністр фінансів Васос Сіарліс сказав, що країна також попросить достатньо коштів, щоб заповнити дефіцит бюджету. Рішення про суму допомоги приймуть протягом декількох тижнів.

У понеділок, 25 червня, міжнародне рейтингове агентство Fitch скоротило суверенний кредитний рейтинг Кіпру до рівня "ВВ +". Це означає, що країна вже не має доступу на ринки капіталу, оскільки прибутковість її існуючих облігацій вимірюється двозначними числами.

Напередодні уряд Іспанії офіційно звернувся до керівництва Євросоюзу за фінансовою допомогою в розмірі до 100 мільярдів євро (125 мільярдів доларів США), яка буде спрямована на порятунок банківської системи.

Рейтингове агентство Moody's слідом за зниженням минулого тижня суверенного рейтингу Іспанії до "Baa3" опустило на 1-4 ступені довгострокові рейтинги 28 іспанських банків.

При цьому близько десятка іспанських банків після рейтингових дій Moody's знаходяться тепер нижче інвестиційного рівня, тобто нижче позначки "Baa3".

На зустрічі лідерів Німеччини, Франції, Італії та Іспанії, що відбулася наприкінці минулого тижня в Римі, була узгоджена програма підтримки зростання в єврозоні вартістю 130 мільярдів євро (156 мільярдів доларів).

За словами прем'єр-міністра Італії Маріо Монті, Євросоюз прийме заходи, підтримують зростання, вартістю близько 1% від ВВП регіону на саміті, який відбудеться цього тижня.

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Кабмін збільшив дефіцит бюджету ПФУ з 9,7 млрд до 15,3 млрд грн

Кабінет міністрів збільшив дефіцит бюджету Пенсійного фонду України (ПФУ) на 2012 рік з 9,705 млрд грн до 15,324 млрд грн.

Текст відповідного розпорядження КМУ (№576 від 25 червня 2012 року) розміщено на офіційному сайті Кабміну.

Даним документом також передбачається внесення змін до прибуткової і витратної частин бюджету ПФУ. Так, статтю “власні доходи” бюджету фонду збільшено зі 161,535 млрд грн до 163,635 млрд грн, суму надходжень від єдиного соціального внеску на пенсійне страхування збільшено зі 157,019 млрд грн до 159,119 млрд грн.

В цілому, доходи ПФУ збільшено з 212,199 млрд грн до 215,64 млрд грн.

Крім того, збільшено витрати ПФУ. Зокрема, стаття витрат на “пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена згідно із Законом України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” передбачає збільшення витрат зі 163,941 млрд грн до 171,66 млрд грн. В цілому, витрати бюджету ПФУ збільшено з 219,704 млрд грн до 228,764 млрд грн.

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Профіцит платіжного балансу України скоротився більш ніж у 5 разів - до 422 млн. дол.

Позитивне сальдо платіжного балансу в січні-травні 2012 року (за попередніми даними), порівняно з відповідним періодом 2011 року, скоротилося більш ніж у 5 разів - до 422 млн. дол.

Про це йдеться в повідомленні, обнародуваному на сайті Національного банку України.

“Третій місяць поспіль зведений платіжний баланс було сформовано з профіцитом - 483 млн. дол. у травні (у квітні - 508 млн. дол.). Вперше цього року кумулятивне сальдо з початку року стало позитивним (422 млн. дол.)”, - говориться в повідомленні Нацбанку.

За даними НБУ, в цілому з початку року дефіцит поточного рахунку становив 2,6 млрд дол., в абсолютних обсягах залишившись на рівні відповідного періоду минулого року, але щодо ВВП скоротившись з 4,4% до 4,0%.

Дефіцит поточного рахунку в травні 2012 року становив 684 млн. дол. порівняно з 583 млн. дол. у квітні ц.р.

Профіцит фінансового рахунку за перші п'ять місяців ц.р., порівняно з відповідним періодом 2011 року, скоротився на 37% - до 3,029 млрд дол. У травні цей показник становив 1,167 млрд дол., порівняно з 1,091 млрд дол. у квітні ц.р.

НБУ констатує скорочення прямих іноземних інвестицій (сальдо) як у січні-травні 2012 року, порівняно з тим самим періодом 2011 року - на 1 млрд дол. - до 1,787 млрд дол., так і в травні - до 8 млн. дол. порівняно з 122 млн. дол. у квітні ц.р.

Показник валюти поза банками в травні становив 455 млн. дол. (у квітні 2012 року - 356 млн. дол., у травні 2011 року - 641 млрд дол.), за січень-травень ц.р. - 2,630 млрд дол. порівняно з 3,641 млрд дол. за цей самий період 2011 року.

Довідка УНІАН. Дефіцит зведеного платіжного балансу України за підсумками 2011 року становив 2,448 млрд дол. порівняно з профіцитом 5,031 млрд дол. за 2010 рік.

Дефіцит поточного рахунку збільшився до 9,280 млрд дол. (5,5% від ВВП) порівняно з 3,018 млрд дол. (2,2% від ВВП) у 2010 році.

У 2011 році профіцит фінансового і капітального рахунку становив 6,8 млрд дол. (у 2010 році - 8 млрд дол.).

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Центробанки України і Китаю підписали валютний своп на 15 млрд юанів

Національний банк України (НБУ) і Народний банк Китаю (НБК) сьогодні в Пекіні підписали трирічну валютну операцію своп на загальну суму 15 млрд юанів (2,36 млрд дол.). Про це йдеться в повідомленні Народного банку Китаю, яке має в своєму розпорядженні УНІАН.

“Ця операція висуває завдання поліпшити двосторонню фінансову кооперацію, сприятиме розвитку торгівлі та інвестиціям, і підтримує регіональну фінансову стабільність”, - зазначається у повідомленні Центробанку Китаю.

НБК вже підписав подібні валютні угоди своп з багатьма країнами, у тому числі і для збільшення рівня використання китайської валюти.

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Розроблено проект постанови про маркування вмісту ГМО у продуктах

Міністерство економічного розвитку і торгівлі розробило проект постанови Кабінету міністрів України "Про затвердження Порядку етикетування (маркування) харчових продуктів за вмістом к них генетично модифікованих організмів (ГМО)".

Текст документа опубліковано на сайті відомства.

Цей порядок визначає вимоги до маркування харчових продуктів, які містять або не містять ГМО, або вироблені з їх використанням і не містять ГМО і введені в обіг в Україні.

У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

харчовий продукт, який містить ГМО – це такий харчовий продукт, який повністю або окремі його складники містять ГМО;

харчовий продукт, вироблений з використанням генетичних модифікованих організмів – це такий харчовий продукт, який не містить ГМО, але повністю або частково вироблений з використанням сільськогосподарської продукції, що містила або містить ГМО.

Маркування харчових продуктів, що містять ГМО або вироблені з їх використанням, здійснюється виробником (постачальником) з вказівкою відповідної інформації. У переліку складових харчового продукту після кожної складової, що містить ГМО або вироблена з їх використанням, виконується напис "(з ГМО)" із вказівкою найменування організму або до кожної такою складовою робиться відповідна виноска. Напис виконується таким самим шрифтом, що і перелік складових. Для харчових продуктів, що містять одну складову, напис "(з ГМО)" із вказівкою найменування організму виконується на етикетці шрифтом розміру не менш як 2 мм.

Маркування харчових продуктів, що не містять ГМО і вироблені з використанням сільськогосподарської продукції, яка не містила ГМО, здійснюється шляхом нанесення напису "Без ГМО" шрифтом розміру не менш як 2 мм.

Крім того, документом пропонується визнати такими, що втратили силу, постанови Кабміну від 13 травня 2009 р. № 468 "Про затвердження Порядку етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням і вводяться в обіг" і від 1 липня 2009 р. № 661 "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 13 травня 2009 р. № 468".

Згідно з проектом постанови суб'єкти господарювання можуть використовувати пакувальні матеріали і етикетки, виконані без урахування вимог порядку, затвердженого цією постановою, впродовж 24 місяців від дня набуття чинності цієї постанови.

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Мінфін скоротив виручку від продажу ОВДП в 3,3 разу

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики 26 червня Міністерству фінансів вдалося залучити до держбюджету 1,962 млрд грн (за курсом НБУ), проти 6,652 млрд грн залучених на аукціоні 21 червня, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, весь обсяг коштів було залучено в результаті розміщення ОВДП, номінованих у валюті.

Так, Мінфін розмістив валютні ОВДП з терміном обігу 1 рік на суму 230,72 млн дол. із середньозваженою прибутковістю 9,3%, задовольнивши всі 5 поданих заявок. Також була задоволена єдина заявка на купівлю дворічних валютних ОВДП на суму 14,82 млн дол. із середньозваженою прибутковістю 9,3%.

При цьому повідомляється, що попиту на гривневі облігації терміном обігу 1, 3, 5, 7 років немає.

Аналітики «ІНГ Банку Україна» прогнозували відсутність попиту на гривневі ОВДП на сьогоднішньому аукціоні через обмежену банківську ліквідність, а також небажання Мінфіну підвищувати прибутковість держпаперів.

При цьому на їхню думку, валютні ОВДП можуть зацікавити інвесторів.

Як повідомляв УНІАН, на аукціоні з продажу ОВДП 21 червня Міністерству фінансів вдалося залучити до держбюджету рекордні 6,652 млрд грн (за курсом НБУ).

Основний обсяг коштів було залучено в результаті розміщення ОВДП, номінованих у валюті.

Раніше такий значний обсяг ОВДП Мінфіну вдалося продати на аукціоні 29 травня п.р. Тоді сума залучення становила 4,327 млрд грн. Основний обсяг залучення також забезпечив продаж ОВДП, номінованих у валюті.

Також варто зазначити, що НБУ своєю постановою №248 від 19 червня 2012 року дозволив враховувати 10% від номінальної вартості валютних ОВДП для покриття обов'язкових резервів комерційних банків, які формуються на окремому рахунку в НБУ. Згадана постанова набула чинності з 30 червня 2012 року.

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УНІАН