Анонс на 27 червня

* 9-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Напередодні Дня Конституції: "Діти війни" готові захищати свої права". Ще в 2004 році за ініціативою депутатів від СПУ був прийнятий Закон «Про соціальний захист дітей війни», і Україна стала першою (та досі єдиною) державою в світі, яка встановила правовий статус «діти війни» більше шести мільйонам своїх громадян. Але внесені у 2011 році зміну в Закон України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" призвели до порушення прав дітей війни - невиплати надбавок, що повністю перекреслило конституційні права цього незахищеного прошарку населення. Напередодні Дня Конституції України 27 червня 2012 року київські МК СПУ і ряд громадських організацій проведуть акцію із захисту конституційних прав дітей війни. Про вимоги акції, місце її проведення та офіційне звернення до влади розкажуть учасники прес-конференції. (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Під головуванням Прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Під час засідання Уряду планується проведення брифінгів за участю першого заступника міністра фінансів А.Мярковського, голови правління ВАТ «Державний ощадний банк України» С.Подрєзова та голови Державної служби статистики О.Осауленка.

* Відбудеться засідання Архітектурно-містобудівної ради. Серед питань: історико-архітектурний опорний план у складі проекту Генерального плану м. Києва.

* Круглий стіл на тему: «Хто стане господарем української землі?». Організатор - Інститут Горшеніна. Питання: Аналіз земельної реформи в Україні: переваги та недоліки; Оцінка сільськогосподарського потенціалу України; Які можливі наслідки відкриття ринку землі в Україні?; Аналіз європейського досвіду відкриття ринку землі; До чого призведе введення в дію закону про розмежування земель державної та комунальної власності, прийнятого Верховної Радою 21 червня 2012 року? Учасники: Сергій Святко, директор Всеукраїнського агентства «Страхування і кредит»; Олена Бородіна, зав.відділом економіки і політики аграрних перетворень Інституту економіки та прогнозування НАНУ; Віктор Матчук, народний депутат України («Наша Україна»), Євген Царьков, народний депутат Україна (КПУ).

* Президент України Віктор Янукович проведе зустріч з Головою Уряду Російської Федерації Дмитром Медведєвим.

* Відбудеться 9-е засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-російської міжурядової комісії.

* Відкриття першого в Києві автоцентру Renault Групи компаній «АІС». У рамках заходу відбудеться прес-конференція за участю топ-менеджменту представництва Renault України та Групи компаній «АІС». На прес-конференції будуть озвучені перспективи та основні напрямки розвитку бренду. У прес-конференції візьмуть участь: Марк Ле Грас - генеральний директор Renault Україна; Василь Леонідович Поляков - голова наглядової ради Групи компаній «АІС».

* У м. Гостомель Київської області відбудеться урочисте відкриття першого в Київській області магазину з продажу товарів, які виробляються в пенітенціарних установах Київської області. На захід запрошені: керівництво управління Державної пенітенціарної служби в Києві та Київській області, КОДА та КМДА. Програмою передбачено проведення презентації широкого асортименту промислових і продовольчих товарів, сувенірної продукції та ін. Для бажаючих буде організована екскурсія на підприємство з виробництва деяких товарів.

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