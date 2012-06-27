Янукович сьогодні зустрінеться з Медведєвим

У середу, 27 червня, Президент України Віктор Янукович проведе зустріч з головою уряду Російської Федерації Дмитром Медведєвим, який перебуватиме в Україні з робочим візитом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня в Києві прем'єр-міністри України і Росії Микола Азаров і Д.Медведєв проведуть засідання Комітету з торговельно-економічної співпраці Міждержавної українсько-російської комісії.