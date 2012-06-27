ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 27 червня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» подає матеріал «Чиновники не змогли обробити 2 млн баз персональних даних», в якому пише: Держслужба з захисту персональних даних не справляється з обсягом заявок, які надходять від бізнесу та установ...

http://delo.ua/ukraine/chinovniki-ne-smogli-obrabotat-2-mln-baz-personalnyh-dannyh-180132/

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Також «Діло» публікує матеріал «Ранній збір - головний біль аграріїв в усьому Причорномор'ї», в якому пише: українські аграрії розпочали збір урожаю на півмісяця раніше стандартних термінів. Погода вигнала в поля також їхніх білоруських і російських колег...

http://delo.ua/business/rannjaja-uborochnaja-golovnaja-bol-agrariev-vo-vsem-prichernomore-180141/

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«Діло» в матеріалі «Дмитро Медведєв і Микола Азаров сьогодні повернуться до газового питання» пише: сьогодні в Києві відбудеться зустріч прем'єр-міністрів Росії та України Дмитра Медведєва і Миколи Азарова, пізніше зустрінуться президенти Володимир Путін і Віктор Янукович. Аналітики припускають, що на обговорення винесуть не тільки газові питання...

http://delo.ua/world/dmitrij-medvedev-i-nikolaj-azarov-segodnja-vernutsja-k-gazovomu-vo-180147/

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Видання «Комерсант-Україна» у публікації «Юань беруть в оборот» пише: Україна і Китай домовилися про обмін національними валютами. Нацбанку це вигідно з тієї причини, що одномоментно дозволить збільшити резерви на 15 млрд юанів ($ 2,36 млрд). Китай же отримає можливість підсилити свій експорт до України, оскільки українські імпортери тепер зможуть відмовитися від закупівлі доларів на міжбанку і закуповувати юані у Нацбанку. Втім, в перспективі потрапляння України у валютну орбіту Китаю може призвести до збільшення припливу китайських інвестицій в українську економіку, сподіваються експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/1967843

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Також «Комерсант-Україна» у публікації «Не мирний атом» пише: в Києві відбувся I Всеукраїнський з'їзд ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Делегати заявили, що незадоволені постановою уряду, яка визначає розмір пенсій ліквідаторів. Вони вважають, що документ суперечить закону про соціальний захист чорнобильців, який встановлює більш значні розміри компенсацій ..

http://www.kommersant.ua/doc/1967869

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Видання «Сьогодні» у публікації «Повноліття Конституції України: як її міняли за 16 років і які реформи настають у 2012 році» пише: проект 1996-го виявився повністю пропрезидентським, а пріоритетом варіанту 2012-го будуть права людини...

http://www.segodnya.ua/news/14401125.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Гуртожитки Києва: тільки за гарячу воду за розкладом городяни платять 700 гривень з людини» пише: в столичному гуртожитку в 4 кімнатах проживає 11 осіб. Видання з'ясовувало як виглядає побут цих людей...

http://www.segodnya.ua/news/14401137.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Готівку замінять на пластик» пише: НБУ розробив законопроект, що регулює функціонування платіжних систем і розвиток безготівкових розрахунків. Буде суттєво знижено використання готівкових грошей і взято під контроль всі фінансові потоки...

http://economics.unian.net/ukr/detail/132078

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Також сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Митний союз тримає відкритими для України врата... в СРСР» пише: до Митного союзу, створеного за ініціативою Кремля і в який так завзято заганяють Україну з її економічним потенціалом, потрібно дуже тверезо і об'єктивно підходити. Мине не так багато часу, і МС трансформується в Євразійський союз - нову формацію, на жаль, на принципах «покійного» СРСР. Що стане з незалежністю учасників об'єднання, навіть не хочеться припускати...

http://economics.unian.net/ukr/detail/132121

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Держава відрегулювала ринок сидру і медовухи» пише: держава так удосконалила законодавство про обіг алкоголю, що з 1 липня в Росії зникнуть з продажу слабоалкогольні напої типу сидру і медовухи. Ринок мікроскопічний - всього близько 6,5 млн л, або 600 млн руб. на рік, але тепер він може просто зникнути...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2187586/ubili_biznes

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Також «Ведомости» у публікації «Декларації співробітників держкомпаній відкриють» пишуть: відомості з декларацій співробітників держкомпаній і банків повинні стати загальнодоступними, вирішив уряд. Так чиновникам буде простіше їх вивчати. Є ризик витоку даних, нарікають співробітники держкомпаній. В цьому немає нічого страшного, парирують чиновники...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/2187818/ne_skryvajte_dohody

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Видання «Известия» в публікації «Міненерго вимагає від «Газпрому» поквапитися зі Штокманом» пише: відомство розкритикувало газового монополіста за невиконання показників і дало установки на майбутнє...

http://izvestia.ru/news/528630

(УНІАН)