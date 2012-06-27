Сенат США схвалив «Закон Магнітського». Росія попередила про наслідки...

Комітет з міжнародних відносин Сенату США одноголосно схвалив у вівторок «закон Магнітського», відповідно до якого виконавча влада США повинна буде ввести візові та фінансові обмеження щодо російських чиновників, які причетні до смерті юриста, повідомляє Reuters. Крім заморожування рахунків і відмови у візах закон передбачає санкції щодо осіб, відповідальних за масштабні порушення права людини не тільки в Росії, але і в інших країнах, передає Газета.RU.

Законопроект був прийнятий в комітеті Сенату одноголосно: його підтримали і демократи, і республіканці.

Незважаючи на підтримку «закону Магнітського» в обох палатах Конгресу, доля цього законопроекту залишається невизначеною, оскільки адміністрація президента Барака Обами займає обережну позицію щодо документа, який карає російських чиновників. Москва неодноразово висловлювала своє незадоволення з приводу можливого прийняття «закону Магнітського» і обіцяла прийняти відповідні заходи.

Законопроект розробив сенатор-демократ Бенджамін Кардін, який ще в серпні 2010 року зажадав ввести санкції до 60 російських чиновників, яких він вважає причетними до смерті Магнітського в СІЗО: в основному це працівники Генеральної прокуратури, Слідчого комітету, податкових і судових органів.