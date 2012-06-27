Сьогодні в газеті «Голос України» опубліковано Закон «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень».

Закон був прийнятий Верховною Радою 5 червня 2012 року, а Президент України Віктор Янукович підписав його 22 червня.

Відповідно до закону, держава гарантує виконання рішення суду про стягнення коштів і зобов'язання вдатися до певних дій стосовно майна, боржником за якими є: державний орган; державні підприємство, установа, організація (далі - державне підприємство); юридична особа, примусова реалізація майна якого забороняється відповідно до законодавства.

Примусова реалізація майна юридичних осіб - відчуження об'єктів нерухомого майна та інших основних засобів виробництва, з використанням яких юридичні особи здійснюють виробничу діяльність, а також акцій (частин, паїв), які належать державі і передані до їх статутного фонду.

Дія закону не поширюється на рішення суду, стягувачем за яким є державний орган, державне підприємство, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа, організація, що відносяться до комунальної власності.

Законом визначені особливості виконання рішень суду про стягнення коштів з державного органу.

Виконання рішень суду про стягнення коштів, боржником за якими є державний орган, здійснюється Державною казначейською службою України в межах відповідних бюджетних призначень шляхом списання коштів з рахунків такого державного органу, а в разі відсутності в цього державного органу відповідних призначень - за рахунок коштів, передбачених згідно з бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.

Стягувач за рішенням суду про стягнення коштів з державного органу звертається в Державну казначейську службу України в терміни, встановлені Законом “Про виконавче провадження”, із заявою про виконання рішення суду.

Перерахування коштів стягувачу здійснюється в тримісячний термін з дня надходження в Державну казначейську службу України необхідних для цього документів і відомостей.

Законом визначені особливості виконання рішень суду про стягнення коштів з державного підприємства або юридичної особи.

У разі, якщо рішення суду про стягнення коштів з державного підприємства або юридичної особи не виконане впродовж шести місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, його виконання здійснюється за рахунок коштів, передбачених згідно з бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.

Державне підприємство або юридична особа, які визнані боржниками за рішенням суду, зобов'язані впродовж 10 днів з дня перерахування коштів відкрити рахунку в органах Державної казначейської служби України і проводити розрахунки виключно з цих рахунків. Ці положення не поширюються на банки, 100% або частка статутного капіталу яких належить державі.

У разі, якщо Державна казначейська служба України впродовж трьох місяців не переказала кошти за рішенням суду про стягнення коштів, окрім випадку, вказаного в частині 4 статті 4 цього закону, стягувачу виплачується компенсація в розмірі 3% річних від несплаченої суми за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.

У разі встановлення в діях посадової, службової особи державного органу складу злочину за обвинувальним вироком суду стосовно неї, що набув чинності, державні органи у встановленому законодавством порядку реалізують право зворотної вимоги (регресу) до такої особи про відшкодування збитків, спричинених державному бюджету, в розмірі виплаченого відшкодування, якщо інше не встановлене законодавством.

У разі встановлення в діях службової особи державного підприємства або юридичної особи складу злочину за обвинувальним вироком суду стосовно неї, що набув чинності, органи прокуратури за поданням органу Державної казначейської служби України звертаються на користь держави до суду з позовами про відшкодування збитків, спричинених державному бюджету.

Законом визначені особливості виконання рішень суду про зобов'язання вчинити певні дії щодо майна.

Закон набуває чинності з дня набуття чинності закону щодо оптимізації розміру державних соціальних гарантій з урахуванням доходів державного бюджету України, але не раніше 1 січня 2013 року.