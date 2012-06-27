Медведєв розуміє, чому Україна приймає "дуже акуратну позицію"

Голова уряду РФ Дмитро Медведєв вважає, що Україна та Росія рано чи пізно повинні відповісти на питання про взаємну інтеграцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем у Києві.

Д.Медведєв підкреслив, що Україна є найближчим сусідом і партнером Росії, й «у нас із самих різних причин немає ніяких підстав переглядати наші стратегічні взаємовідносини».

За словами російського прем'єра, існують питання щодо інтеграційних об'єднань, щодо векторів економічного розвитку країн.

«Але, на мій погляд, навіть по цих, можливо, найскладніших питаннях (вони складні не тому, що невирішувані, а тому, що від них залежить майбутнє), я розумію, чому Україна приймає таку дуже акуратну позицію з цих питань», - сказав Д.Медведєв і додав, що рано чи пізно все одно на ці питання доведеться давати відповіді.

Він висловив надію, що сьогодні в ході його зустрічей в Києві ці питання обговорюватимуться в дружній атмосфері.

Також Д.Медведєв зазначив, що сьогодні міжнародне становище не радує, і все свідчить про те, що простого економічного майбутнього ні в кого не буде.

«Нам доведеться ухвалювати рішення, можливо, іноді жорсткі, надзвичайні рішення для того, щоб підтримувати наші економіки», - сказав Д.Медведєв, зазначивши, що іноді треба буде ухвалювати рішення не лише самостійно, але й разом із партнерами.

Президент України Віктор Янукович упевнений, що під час засідання Міждержавної російсько-української комісії під головуванням президентів двох країн буде намічений прорив у всіх напрямках.

Про це він сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим сьогодні в Києві.

«Я так розумію, що глава уряду Російської Федерації приїхав для того, щоб поставити свій вердикт з питань, які обговорюватимуться на Міждержавній комісії. Я впевнений у тому, що в нас буде прогрес у всіх напрямках», - зазначив В.Янукович.

Він підкреслив, що підкомісії напрацювали велику кількість пропозицій і готові до прийняття рішень.

Також В.Янукович висловив упевненість, що зустріч Д.Медведєва з прем'єр-міністром України Миколою Азаровим буде плідною.