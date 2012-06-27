Білорусь готова організувати візит Азарова до Мінська

Білорусь готова організувати візит прем'єр-міністра України Миколи Азарова до Мінська в запропоновані українською стороною терміни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол Білорусі в Україні Валентин Величко сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Найближчим часом готується візит до Білорусі Миколи Азарова, який українською стороною був перенесений на пізніший термін. Дата візиту залежить від України. Запрошення надіслане, а терміни визначить українська сторона", - сказав В.Величко.

Як повідомляв УНІАН, візит М.Азарова до Мінська мав відбутися 22-23 березня на запрошення прем'єр-міністра Білорусі Михайла М’ясниковича.

Планувалося, що М.Азаров зустрінеться в Мінську з Президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

20 березня стало відомо, що візит М.Азарова переноситься.