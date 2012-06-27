Азаров сподівається на засіданні українсько-російського комітету обговорити всі питання

Прем'єр-міністр України Микола Азаров сподівається під час засідання Міжурядового комітету з економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії обговорити всі питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з головою уряду Російської Федерації Дмитром Медведєвим.

«Ми зараз вже за короткий час встигли обмінятися думками. На мій погляд, прагматичний конструктивний підхід до вирішення всіх питань, пов'язаних з розвитком наших двосторонніх відносин, нас повністю влаштовує, і я хочу своїм колегам повідомити і вашим, що ми з Дмитром Анатолійовичем домовилися з усіх питань сьогодні пройти і знайти рішення, але винести за дужки якісь глобальні питання, котрі вимагають, скажімо так, осмислення подальших переговорів», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що більшість питань двосторонньої співпраці, винесених на порядок денний сьогоднішнього засідання, можуть бути вирішені на «такому рівні. Відразу і без подальшого обговорення».

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