Янукович звільнив Максимова з посади командувача ВМС

Президент України Віктор Янукович підписав указ про звільнення Віктора Максимова з посади командувача Військово-морських сил Збройних сил України.Як повідомляє прес-служба Президента, указ датовано 27 червня. Іншим указом В.Янукович звільнив адмірала В.Максимова з військової служби у запас за станом здоров'я з правом носіння військової форми одягу. Як повідомляв УНІАН, 18 березня 2010 року В.Янукович призначив віце-адмірала В.Максимова командувачем ВМС України.

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