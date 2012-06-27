ТОП-10 (27 червня)

Україна і Росія узгодили заявку щодо закупівлі газу на 2013 рік

Зростання ВВП України в II кварталі може перевищити 2% - голова Держстату

Закон про морські порти України набув чинності

Завтра запрацює закон, яким вводиться пенсійний збір під час купівлі автомобіля

Перший внесок за програмою здешевленої іпотеки знизять до 10%

"Газпром" не бачить підстав для зниження ціни газу для України

Опубліковано закон про гарантії держави щодо виконання судових рішень

«Газпром» готовий надати Україні додаткове фінансування для закачування газу в ПСГ

Янукович підписав закон про повернення коштів вкладникам Ощадбанку СРСР та Укрдержстраху

Україна в липні випустить єврооблігації для рефінансування частини боргу, заявляють у ВТБ

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Україна і Росія узгодили заявку щодо закупівлі газу на 2013 рік

Україна і Росія узгодили заявку щодо закупівлі російського природного газу на 2013 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів міністр вугільної промисловості і енергетики України Юрій Бойко.

«Безумовно», - сказав Ю.Бойко, відповідаючи на питання журналістів про те, чи узгоджена заявка України на закупівлю газу в Росії на 2013 рік.

Водночас, стосовно обсягів закупівлі російського газу на 2013 рік Ю.Бойко зазначив: «Я ось думаю, що ми будемо закуповувати ще менше (27 млрд куб. м газу, як про це заявлялося раніше – УНІАН)», - сказав Ю.Бойко.

Як повідомляв УНІАН, Україна у січні-травні 2012 року скоротила імпорт газу з Російської Федерації до 12,815 млрд куб. м, що на 48,8% менше від показника перших п'яти місяців 2011 року.

У травні імпорт російського газу впав до аналогічного місяця 2011 року на 37,9% - до 2,168 млрд куб. м. У квітні 2012 року обсяг імпорту становив 2,099 млрд куб. м.

Нагадаємо, що уряд України неодноразово заявляв про намір скоротити закупівлі державним холдингом «Нафтогаз України» газу в РФ у поточному році до не більш ніж 27 млрд куб. м з близько 40 млрд куб. м у 2011 році.

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Зростання ВВП України в II кварталі може перевищити 2% - голова Держстату

Голова Державної служби статистики України Олександр Осауленко прогнозує зростання валового внутрішнього продукту України в II кварталі поточного року на рівні понад 2%. Про це він повідомив журналістам у середу, передає кореспондент УНІАН.

«ВВП у першому кварталі поточного року становив 2%. Є всі підстави очікувати, що по другому кварталі зростання становитиме понад 2%», - сказав О.Осауленко.

Він зазначив, що за підсумками січня-травня 2012 року зростання обсягів виробництва зафіксоване в більшості галузей економіки. Зокрема, обсяги будівництва зросли на 0,3%, вперше з початку року, а зростання в сільському господарстві становило 1,5%.

«Сподіваємося, що ці ознаки активізації та економічного пожвавлення закріпляться й набудуть характеру сталого економічного зростання», - сказав О.Осауленко.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня Держстат покращив оцінку зростання ВВП України в I кварталі 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року (в постійних цінах 2007 року) з 1,8% до 2%.

З урахуванням сезонного чинника, в I кварталі 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року зафіксовано спад ВВП України на рівні 0,2%.

Таким чином, у I кварталі 2012 року зростання ВВП України уповільнилося як проти показника I кварталу 2011 року (5,4%), так і порівняно з показником IV кварталу 2011 року (4,7%).

Номінальний ВВП за I квартал 2012 року становив 296,97 млрд грн.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) зберіг прогноз зниження темпів зростання української економіки в 2012 році до 2,5%, але очікує прискорення зростання ВВП країни в 2013 році до 4,0%.

У квітні Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання ВВП України в 2012 році з 4,8% до 3%. Зростання ВВП України в 2013 році очікується на рівні 3,5%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляція - на рівні 7,9%.

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Закон про морські порти України набув чинності

З 27 червня 2012 року набув чинності закон України «Про морські порти», який визначає правові, економічні і організаційні принципи діяльності в морських портах.

Текст документа опублікований у газеті «Урядовий кур'єр» №23 від 27 червня 2012 року.

Нагадаємо, 25 червня 2012 року до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 55 народних депутатів про відповідність Конституції (конституційності) Закону «Про морські порти України».

Згідно з Регламентом Конституційного Суду, конституційне подання передане на вивчення в Секретаріат Суду.

Як повідомляв УНІАН, Закон про морські порти Верховна Рада прийняла 17 травня, а Президент підписав його 8 червня.

Ст. 25 Закону визначені особливості приватизації об'єктів портової інфраструктури. Відповідно до положень цієї статті, об'єктами приватизації є єдині майнові комплекси державних підприємств та акції публічних акціонерних товариств, акції, які належать державі в статутному капіталі господарських товариств. Цією статтею передбачено, що єдині майнові комплекси державних підприємств і 100% акцій статутного капіталу публічних акціонерних товариств підлягають продажу на конкурентних принципах. Відповідно до цієї статті, умови конкурсу з продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства можуть передбачати оренду причалів терміном до 49 років, земельних ділянок терміном до 49 років, на яких розташовані причали, і єдиних майнових комплексів.

З приводу положень ст. 25 Закону в сесійній залі парламенту тривала дискусія, деякі депутати зазначали, що цією статтею, по суті, підміняються закони, які стосуються приватизації.

Закон не поширюється на річкові порти, морські рибні порти, пункти базування Військово-морських сил України, морської охорони центрального органу виконавчої влади, які забезпечують реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону, а також на пункти базування військово-морських кораблів іноземних держав, котрі відповідно до міжнародних договорів України тимчасово знаходяться на території України.

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Завтра запрацює закон, яким вводиться пенсійний збір під час купівлі автомобіля

Із завтрашнього дня набирає чинності Закон “Про внесення змін до статті 1 Закону України “Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування”.

Нагадаємо, Президент України Віктор Янукович підписав закон 22 червня 2012 р.

Закон визначає платниками збору на обов’язкове державне пенсійне страхування підприємства, установи та організації, а також фізичних осіб, які набувають права власності на легкові автомобілі, крім випадків забезпечення легковими автомобілями інвалідів, згідно із законодавством, та успадкування легкових автомобілів за законом.

Також законом уточнюється, що сплата збору на обов’язкове державне пенсійне страхування здійснюється при набутті права власності на легкові автомобілі.

Раніше перший заступник міністра соціальної політики Василь Надрага пояснював, що необхідність зазначених змін пов'язана з неоднозначним трактуванням діючої норми Закону "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування", яким сплата збору на пенсійне страхування передбачається при відчуженні легкових автомобілів.

За його словами, досі в законі не було чітко вказано, хто є платником збору на пенсійне страхування при відчуженні легкового автомобіля - покупець чи продавець. Платити покупців зобов'язувала відповідна постанова Кабінету міністрів України (від 3 листопада 1998 року №1740). Тепер ця норма передбачена законом.

Як підкреслив В.Надрага, документом передбачено, що сплата збору на обов'язкове державне пенсійне страхування здійснюватиметься при придбанні права власності на легкові автомобілі, окрім випадків забезпечення автомобілями інвалідів і автомобілів, що переходять у власність спадкоємцям згідно із законом.

Як відомо, юридичні та фізичні особи при відчуженні легкових автомобілів (окрім випадків забезпечення автомобілями інвалідів і автомобілів, що переходять у власність спадкоємцям згідно із законом) сплачують збір на обов'язкове державне пенсійне страхування в розмірі 3% від вартості автомобіля, а при придбанні нерухомого майна - сплачують збір на обов'язкове державне пенсійне страхування у розмірі 1% від вартості такого майна.

Зазначені кошти зараховуються в спецфонд держбюджету й потім направляються до бюджету Пенсійного фонду на пенсійні виплати, які здійснюються за рахунок бюджетних коштів (військові, ветерани війни, інваліди-ліквідатори аварії на ЧАЕС тощо).

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Перший внесок за програмою здешевленої іпотеки знизять до 10%

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України планує внести зміни до постанови за програмою здешевленої іпотеки, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

«Програма постійно удосконалюється, практично постійно працює з коригуванням. Ще цього місяця ми плануємо прийняти третю редакцію постанови, розроблену задля вигоди громадян. Адже не всі, приміром, мають можливість зробити перший внесок у встановленому розмірі. Ми хочемо цю систему поліпшити», - сказав голова Мінрегіону Анатолій Близнюк.

Зокрема, міністерство пропонує знизити обов'язковий власний внесок позичальника з 25 до 10%, а також здійснювати часткову компенсацію відсотків безпосередньо банкам, а не позичальникам, як зараз.

Також планується підвищити частку, яку може становити платіж за кредит у сукупному доході сім'ї із 40 до 55%, підвищити верхню межу доходів сім'ї позичальника для отримання часткової компенсації.

Крім того, планується визначати граничну площу житла з урахуванням кількості членів сім'ї позичальника, підвищити розрахункову вартість житла для нарахування часткової компенсації без збільшення ціни квартири, що значно збільшить пропозицію і можливість вибору житла. При цьому передбачається можливість отримання кредиту під 6% річних на допустиме перевищення граничної площі і розрахункової вартості, яка раніше могла покриватися виключно за власні кошти громадян.

У міністерстві нагадали, що на сьогодні більше 7,5 тисяч громадян виявили бажання взяти кредит у рамках цієї програми, понад 4,7 тисяч квартир запропоновано забудовниками, укладено 72 договори.

Із 30 млн грн, які направлені в регіони на реалізацію програми, профінансовано 14 кредитів на загальну суму понад 4,6 млн грн, з них 9 - у Києві і 3 - в Криму.

Планується, що за цією програмою в серпні-жовтні люди почнуть одержувати ключі від квартир у перших будинках.

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"Газпром" не бачить підстав для зниження ціни газу для України

Російський «Газпром» не бачить підстав для зниження ціни на газ і не погоджував з Україною зменшення обсягів його закупівлі на 2013 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні за підсумками засідання Міжурядового комітету з економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії заявив голова правління ВАТ «Газпром» Олексій Міллер.

«Контракт, який у нас підписаний з Україною, передбачає постачання 52 млрд куб. м газу на рік і ніяких домовленостей про зниження цього обсягу немає», - підкреслив О.Міллер.

Відповідаючи на запитання про можливість зниження ціни газу для України, він зазначив, що «є контракт, за яким ми працюємо, є формула ціни, за якою Україна платить за російський газ. Сьогодні питання перегляду ціни взагалі не обговорювалося», - сказав О.Міллер.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр вугільної промисловості і енергетики України Юрій Бойко заявив журналістам, що Україна і Росія погодили заявку щодо закупівлі російського природного газу на 2013 рік.

У той же час, кажучи про обсяги закупівлі російського газу на 2013 рік, Ю.Бойко зазначив: «Я думаю, що ми купуватимемо ще менше (27 млрд куб. м газу, як про це заявлялося раніше – УНІАН)», - сказав Ю.Бойко.

Нагадаємо, що уряд України не раз заявляв про намір скоротити закупівлі державним холдингом «Нафтогаз України» газу в РФ цього року не більше 27 млрд куб. м з майже 40 млрд куб. м у 2011 році.

Україна в січні-травні 2012 року скоротила імпорт газу з Російської Федерації до 12,815 млрд куб. м, що на 48,8% менше показника перших п'яти місяців 2011 року.

У травні імпорт російського газу впав до аналогічного місяця 2011 року на 37,9% - до 2,168 млрд куб. м. У квітні 2012 року обсяг імпорту склав 2,099 млрд куб. м.

Також Україна вже тривалий час добивається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.

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Опубліковано закон про гарантії держави щодо виконання судових рішень

Сьогодні в газеті «Голос України» опубліковано Закон «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень».

Закон був прийнятий Верховною Радою 5 червня 2012 року, а Президент України Віктор Янукович підписав його 22 червня.

Відповідно до закону, держава гарантує виконання рішення суду про стягнення коштів і зобов'язання вдатися до певних дій стосовно майна, боржником за якими є: державний орган; державні підприємство, установа, організація (далі - державне підприємство); юридична особа, примусова реалізація майна якого забороняється відповідно до законодавства.

Примусова реалізація майна юридичних осіб - відчуження об'єктів нерухомого майна та інших основних засобів виробництва, з використанням яких юридичні особи здійснюють виробничу діяльність, а також акцій (частин, паїв), які належать державі і передані до їх статутного фонду.

Дія закону не поширюється на рішення суду, стягувачем за яким є державний орган, державне підприємство, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа, організація, що відносяться до комунальної власності.

Законом визначені особливості виконання рішень суду про стягнення коштів з державного органу.

Виконання рішень суду про стягнення коштів, боржником за якими є державний орган, здійснюється Державною казначейською службою України в межах відповідних бюджетних призначень шляхом списання коштів з рахунків такого державного органу, а в разі відсутності в цього державного органу відповідних призначень - за рахунок коштів, передбачених згідно з бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.

Стягувач за рішенням суду про стягнення коштів з державного органу звертається в Державну казначейську службу України в терміни, встановлені Законом “Про виконавче провадження”, із заявою про виконання рішення суду.

Перерахування коштів стягувачу здійснюється в тримісячний термін з дня надходження в Державну казначейську службу України необхідних для цього документів і відомостей.

Законом визначені особливості виконання рішень суду про стягнення коштів з державного підприємства або юридичної особи.

У разі, якщо рішення суду про стягнення коштів з державного підприємства або юридичної особи не виконане впродовж шести місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, його виконання здійснюється за рахунок коштів, передбачених згідно з бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.

Державне підприємство або юридична особа, які визнані боржниками за рішенням суду, зобов'язані впродовж 10 днів з дня перерахування коштів відкрити рахунку в органах Державної казначейської служби України і проводити розрахунки виключно з цих рахунків. Ці положення не поширюються на банки, 100% або частка статутного капіталу яких належить державі.

У разі, якщо Державна казначейська служба України впродовж трьох місяців не переказала кошти за рішенням суду про стягнення коштів, окрім випадку, вказаного в частині 4 статті 4 цього закону, стягувачу виплачується компенсація в розмірі 3% річних від несплаченої суми за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.

У разі встановлення в діях посадової, службової особи державного органу складу злочину за обвинувальним вироком суду стосовно неї, що набув чинності, державні органи у встановленому законодавством порядку реалізують право зворотної вимоги (регресу) до такої особи про відшкодування збитків, спричинених державному бюджету, в розмірі виплаченого відшкодування, якщо інше не встановлене законодавством.

У разі встановлення в діях службової особи державного підприємства або юридичної особи складу злочину за обвинувальним вироком суду стосовно неї, що набув чинності, органи прокуратури за поданням органу Державної казначейської служби України звертаються на користь держави до суду з позовами про відшкодування збитків, спричинених державному бюджету.

Законом визначені особливості виконання рішень суду про зобов'язання вчинити певні дії щодо майна.

Закон набуває чинності з дня набуття чинності закону щодо оптимізації розміру державних соціальних гарантій з урахуванням доходів державного бюджету України, але не раніше 1 січня 2013 року.

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«Газпром» готовий надати Україні додаткове фінансування для закачування газу в ПСГ

Російський «Газпром» готовий надати НАК «Нафтогаз України» в разі потреби додаткове фінансування для закачування газу в українські підземні сховища газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні за результатами засідання Міжурядового комітету з економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії заявив голова правління ВАТ «Газпром» Олексій Міллер.

За його словами, «Газпром» уже надав НАК «Нафтогаз України» аванс у розмірі 2 млрд дол. для забезпечення закачування газу в ПСГ.

«Якщо нашим українським колегам будуть потрібні додаткові фінансові ресурси, ми готові надати таке фінансування», - сказав О.Міллер.

При цьому він зазначив, що в ході сьогоднішнього засідання міжвідомчої комісії одним із головних питань в енергетичній сфері було обговорення транзиту російського газу через територію України в майбутній осінньо-зимовий період.

«Ми обговорили питання проходження зимового максимуму. Принципово важливим є закачування українською стороною газу в підземні сховища, щоб не допустити збоїв транзиту російського газу до Європи майбутньої зими», - зазначив О.Міллер.

При цьому він уточнив, що для «Газпрому» вкрай важливим є чітке розуміння того, який обсяг газу буде закачано Україною в ПСГ.

«Нам також необхідно знати, який обсяг газу залишиться в підземних сховищах на кінець періоду відбору газу в 2012 році. Ми не хочемо повторення ситуації минулої зими, коли Україна відбирала транзитний газ. Ми розуміємо, що нашим українським колегам необхідні обігові кошти для того, щоб провести закачування в повному обсязі», - зазначив О.Міллер.

Як повідомляв УНІАН, у червні цього року «Газпром» надав НАК «Нафтогаз України» аванс у розмірі 2 млрд дол. за транзит російського газу. Аванс дозволив «Нафтогазу України» поповнити обігові кошти для закупівлі природного газу й подальшого його закачування в українські ПСГ. На думку «Газпрому», своєчасне заповнення газом ПСГ України дозволить компанії виконати свої зобов'язання з безперебійного транзиту російського газу до Європи майбутньої зими.

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Янукович підписав закон про повернення коштів вкладникам Ощадбанку СРСР та Укрдержстраху

Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

На підставі цього закону встановлюються зобов'язання держави перед громадянами України, які внаслідок знецінення втратили грошові заощадження, поміщені в період до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери, придбані в установах Ощадного банку СРСР, що діяли на території України, у тому числі облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР.

Компенсації підлягають також грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992 - 1994 років і які знаходились на рахунках зазначених установ не менше одного повного календарного року в період 1992 - 1995 років.

Дія закону поширюється на іноземних громадян та осіб без громадянства, які станом на 2 січня 1992 року мали заощадження в установах Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України.

Компенсація громадянам України втрат від знецінення грошових заощаджень проводиться починаючи з 1997 року в грошовій формі за рахунок коштів державного бюджету України та в інших формах відповідно до законодавства.

Компенсація втрат від знецінення грошових заощаджень, поміщених до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери, придбані у таких установах, проводиться їхнім власникам у готівковій чи безготівковій формі через установи Ощадного банку України після внесення в інформаційно-аналітичну систему “Реєстр вкладників заощаджень громадян” відомостей про них, необхідних для ідентифікації вкладника під час відкриття рахунку. Обслуговування громадян, пов’язане із внесенням зазначених відомостей, здійснюється безоплатно.

Кошти для компенсації заощаджень громадян визначаються у держбюджеті України окремою статтею.

Порядок проведення компенсації, у тому числі перерахування коштів, передбачених у державному бюджеті, установам Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху визначається Кабінетом міністрів.

Кабмін може залучати для проведення компенсаційних виплат позабюджетні кошти, у тому числі кошти, залучені до держбюджету через спеціальні податки, встановлені законами України, а також від здійснення операцій з державними цінними паперами.

Погашення відновлених заощаджень громадян, поміщених у цінні папери, здійснюється на загальних підставах відповідно до сум, визначених у держбюджеті.

Заощадження повертаються поетапно, залежно від суми вкладу в межах коштів, передбачених для цього державним бюджетом на поточний рік. Перелік груп вкладників і порядок проведення виплат проіндексованих грошових заощаджень, а також обсяг виплат у межах коштів, передбачених держбюджетом, встановлюються урядом.

У разі смерті вкладника спадкоємці або інші особи, представники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування або громадських організацій, які взяли на себе організацію похорону, можуть за умови пред’явлення ощадної книжки або страхового свідоцтва вкладника та свідоцтва про його смерть одержати в установах Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху за місцезнаходженням вкладу або страхового внеску частину проіндексованого вкладу чи страхового внеску для організації похорону та проведення необхідних відповідно до національних традицій поминально-ритуальних заходів, розмір якої визначається Кабміном, але не менше розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого законом.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім деяких положень, які набирають чинність 1 січня 2013 року.

Перехідними положеннями закону передбачено, що у 2012 році у разі смерті вкладника спадкоємці або інші особи, представники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування або громадських організацій, які взяли на себе організацію похорону, можуть за умови пред’явлення ощадної книжки або страхового свідоцтва вкладника та свідоцтва про його смерть одержати в установах Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху за місцезнаходженням вкладу або страхового внеску частину проіндексованого вкладу чи страхового внеску, розмір якої визначається Кабінетом міністрів, для організації похорону та проведення необхідних відповідно до національних традицій поминально-ритуальних заходів.

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Україна в липні випустить єврооблігації для рефінансування частини боргу, заявляють у ВТБ

Україна в липні випустить єврооблігації в рамках рефінансування частини боргу російського «Внешторгбанка» (ВТБ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні за результатами засідання Міжурядового комітету з економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії заявив голова правління ВТБ Андрій Костін.

«У червні український уряд виплатив половину боргу в розмірі 1 млрд дол. Другу частину ми плануємо в липні оформити в єврооблігації, випустити їх на ринок за ринковим котируванням», - сказав голова правління ВТБ.

«Це будуть такі ж євробонди, які Україна вже випускала. Термін близько 2-3 років, природно, зараз ставку поки визначати рано», - додав А.Костін.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України здійснило платіж на суму 1 млрд доларів за кредитом «Внешторгбанка» Росії.

Згідно з угодою, підписаною 31 травня, Україна повинна погасити половину кредиту ВТБ на загальну суму 2 млрд дол., другу половину пролонговано до 2014 року.

23 травня міністр економічного розвитку та торгівлі Петро Порошенко заявив, що Кабмін вирішив випустити ОВДП на 1 мільярд доларів для погашення кредиту ВТБ.

Довідка УНІАН. Україна отримала від російського «Внешторгбанка» кредит на 6 місяців у розмірі 2 млрд дол. для покриття дефіциту державного бюджету під 6,7% річних. За умовами його надання, кредит подовжувався тричі на термін 6 місяців.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров у листопаді 2011 року заявляв, що починається процес переоформлення кредиту ВТБ у довгостроковий кредит під облігації українського уряду.

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