У Києві у фіналі Євро-2012 зі збірною Іспанії зіграє команда Італії

Збірна Італії у другому півфінальному матчі Євро-2012, який відбувся у Варшаві, виграла з рахунком 2:1 у команди Німеччини і вийшла у фінал турніру.

Як передає кореспондент УНІАН, італійці двічі відзначились ще в першому таймі, дубль на 20-й та 36-й хвилинах зробив Маріо Балотеллі. Німці спромоглись лише скоротити рахунок на 2-й компенсованій хвилині матчу, гол з пенальті забив Месут Озіл.

Таким чином, 1 липня на київському НСК «Олімпійський» у фіналі Євро-2012 зіграють збірні Іспанії та Італії.