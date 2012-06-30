У Києві у фіналі Євро-2012 зі збірною Іспанії зіграє команда Італії
11:30, 30 червня 2012Різне
0
Збірна Італії у другому півфінальному матчі Євро-2012, який відбувся у Варшаві, виграла з рахунком 2:1 у команди Німеччини і вийшла у фінал турніру.
Як передає кореспондент УНІАН, італійці двічі відзначились ще в першому таймі, дубль на 20-й та 36-й хвилинах зробив Маріо Балотеллі. Німці спромоглись лише скоротити рахунок на 2-й компенсованій хвилині матчу, гол з пенальті забив Месут Озіл.
Таким чином, 1 липня на київському НСК «Олімпійський» у фіналі Євро-2012 зіграють збірні Іспанії та Італії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter