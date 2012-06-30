Уряд схвалив концепцію програми розвитку держслужби до 2016 року
Кабінет міністрів України на засіданні 27 червня 2012 року схвалив концепцію Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року, повідомляє прес-служба уряду.
Згідно з розпорядженням, Національне агентство з питань державної служби визначено державним замовником програми. Агентство разом з зацікавленими центральними органами виконавчої влади має розробити і подати у двомісячний строк Кабінету міністрів проект державної цільової програми розвитку державної служби до 2016 року.
Метою програми є створення ефективної системи управління людськими ресурсами на державній службі. Зокрема, пропонується два варіанти розв'язання цієї проблеми. Перший варіант передбачає розроблення і виконання заінтересованими державними органами, органами влади АР Крим, науковими установами та навчальними закладами, що здійснюють підготовку фахівців у галузі знань "Державне управління", окремих заходів з питань реформування державної служби.
Другий варіант передбачає розроблення і прийняття програми із залученням до її виконання учасників процесу розвитку державної служби. Останній варіант є оптимальним і рекомендується до впровадження, оскільки у результаті його вибору буде забезпечено виконання комплексних завдань та заходів, що окреслені концепцією.
Виконання програми дасть змогу забезпечити реалізацію державної кадрової політики у сфері державної служби, запровадити сучасні технології управління людськими ресурсами. Крім того, буде забезпечено наукове супроводження реформи державної служби.
Реалізація програми дозволить до кінця 2016 року на 5% зменшити плинність кадрів на державній службі, а також підвищити конкурентоспроможність держслужби.
Фінансування програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету в рамках програм Нацдержслужби, інших джерел, не заборонених законодавством.