Президент УЄФА Мішель Платіні пропонує з 2020 року проводити Євро в різних містах Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент УЄФА повідомив журналістам на прес-конференції.

За його словами, можливо, з 2020 року варто проводити чемпіонат по всій Європі. Він зазначив, що в грудні цього року буде обговорювати цю пропозицію з національними футбольними федераціями і тоді ж, можливо, буде ухвалене рішення. Він додав, що пропонує проводити ігри чемпіонату Європи не в одній чи двох визначених країнах, а в різних містах різних країн.

На думку М.Платіні, такий варіант полегшить організацію турніру, зокрема з фінансового боку, оскільки якійсь одній країні не треба буде готувати усю необхідну інфраструктуру, зокрема аеропорти, готелі відразу в декількох містах, а достатньо буде зробити це лише в одному місті. При цьому М.Платіні знову зауважив, що це лише його ідея і він пропонує обговорювати її, а також обговорювати всі необхідні деталі, пов’язані з нею.