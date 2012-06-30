Платіні: під час Євро-2012 не було справжніх проявів расизму

Президент УЄФА Мішель Платіні констатує, що під час Євро-2012 не було серйозних проявів расизму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Платіні повідомив журналістам на прес-конференції.

«Я думаю, кожен, хто був на турнірі, може сказати, що не було справжніх виявів расизму ні в Польщі, ні в Україні», - сказав М.Платіні.

Він додав, що прояви расизму загалом бувають в усіх країнах і з цим слід боротись.

Зі свого боку президент Федерації футболу України Григорій Суркіс зазначив, що найкращою відповіддю британським виданням, які ще до початку Євро заявляли про масові випадки расизму в Україні та Польщі, а також попереджали англійських фанів, що з України вони можуть повернутись у труні, дали відповідь англійські вболівальники, які у Донецьку напередодні одного з матчів пронесли символічну труну, демонструючи тим самим, що їм в Україні нічого не загрожує. Також Г.Суркіс нагадав, що своє обурення публікаціями британських ЗМІ висловила і Федерація футболу Англії, яка заявила про намір звернутись з позовом до суду стосовно телерадіокомпанії Бі-Бі-Сі, яка поширила неправдиву інформацію.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня перший телеканал британського суспільного телебачення ВВС ONE у програмі Panorama показав сюжет на тему нинішнього чемпіонату Європи з футболу під назвою "Стадіони ненависті".

Колишній футболіст збірної Англії Сол Кемпбелл, який коментував відео, зроблене журналістом на одному з українських стадіонів, закликав англійців не їхати на Євро-2012, адже назад «можна повернутися в труні».

МЗС України назвало безпідставним формулювання таких тез і заявило про дискредитацію українців напередодні турніру.

19 червня в центрі Донецька англійські вболівальники провели невелику ходу з труною, яку вони привезли з собою із кемпінг-парку. Тим самим фани висловили протест проти необ'єктивного висвітлення в Англії ситуації в Україні, а також проти висловлювань колишнього капітана збірної Англії С.Кемпбелла, про те, що не слід їхати в Україну, оскільки там дуже небезпечно.