Платіні: Польща й Україна підготували "фантастичний" Євро-2012

Президент УЄФА Мішель Платіні заявляє, що Польща й Україна підготували фантастичний Євро-2012, який став унікальним за своєю атмосферою.Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Платіні сказав журналістам на прес-конференції.

Президент УЄФА відзначив, що вже на сьогодні матчі турніру на стадіонах переглянули більш як 1 млн 300 тис глядачів, що є рекордом чемпіонатів Європи.

Також, за словами М.Платіні, матчі Євро-2012 дивилась величезна телеаудиторія, зокрема величезним попитом користувались трансляції не тільки в Європі, а й в Азії та Сполучених Штатах.

М.Платіні сказав, що проведення Євро-2012 стало великою промоцією України та Польщі в усьому світі.

Він висловив переконання, що «в плані розвитку футболу Євро-2012 став найуспішнішим турніром». «Я гордий за Україну і Польщу, що вони показали спроможність прийняти цей турнір», - додав М.Платіні.