Іспанія встановила рекорд - стала двічі поспіль переможцем Європи з футболу

Збірна Іспанія, яка у фінальному матчі у Києві на НСК «Олімпійський» перемогла збірну Італії з рахунком 4:0 , виграла Євро 2012.

Таким чином команда Іспанії стала першою збірною в історії, яка виграла чемпіонат Європи двічі поспіль.

Як передає кореспондент УНІАН, на 14-й хвилині гол забив Давід Сілва, а на 41-й хвилині рахунок подвоїв Хордій Альба.

У другому таймі на 84-й хвилині третій гол у ворота італійців забив Фернандо Торес, а останній гол матчу на 88-й хвилині забив Хуан Мата.