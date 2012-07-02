Іспанія встановила рекорд - стала двічі поспіль переможцем Європи з футболу
08:12, 02 липня 2012Різне
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Збірна Іспанія, яка у фінальному матчі у Києві на НСК «Олімпійський» перемогла збірну Італії з рахунком 4:0 , виграла Євро 2012.
Таким чином команда Іспанії стала першою збірною в історії, яка виграла чемпіонат Європи двічі поспіль.
Як передає кореспондент УНІАН, на 14-й хвилині гол забив Давід Сілва, а на 41-й хвилині рахунок подвоїв Хордій Альба.
У другому таймі на 84-й хвилині третій гол у ворота італійців забив Фернандо Торес, а останній гол матчу на 88-й хвилині забив Хуан Мата.
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